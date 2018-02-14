小小神仙現身嘉義高鐵送紅包袋

2018年02月14日 20:00 中時 張伊珊

2018．02．14 嘉義縣 ▲小小神仙的可愛模樣，讓不少路過民眾都拿起手機狂按下快門。（張伊珊翻攝）

2018．02．14 嘉義縣 ▲早上還沒9點，這群年僅5、6歲的小朋友，就在教室內「梳妝打扮」，討論起自己化身為哪位神仙。（張伊珊攝）

已有一甲子歷史的嘉義縣朴子天公壇，14日早上邀請曉明幼兒園學童穿上刺繡服裝打扮成神仙，在嘉義高鐵站內，向來往旅客發送朴子天公壇紅包袋，路過民眾都直呼「好可愛」，拿到神明保佑的紅包袋更是開心。

早上還沒9點，這群年僅5、6歲的小朋友，就在教室內「梳妝打扮」，有人扮成媽祖、有人是孫悟空，還有八仙過海中的人物，大家你一言我一句介紹自己化身為哪位神仙，等等有任務要到嘉義高鐵站送紅包袋。

一到嘉義高鐵站現場，滿滿的都是來往旅客，這群小神仙們一點也不怯場，大方地向民眾送出1500個紅包袋，可愛指數爆表，不僅成為鎂光燈下的焦點，還有人搶著要跟他們合影留念。不少民眾在農曆年前夕，拿到神明保佑的紅包袋都相當開心。

朴子天公壇將在15日，除夕夜晚上11點30分，舉辦開廟門抽金狗活動，只要民眾到現場即可獲得1張摸彩券，發完為止，現場備有多項獎品，人人都有機會把獎品帶回家。

(中時)