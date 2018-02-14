川普偷吃巨乳AV女優？律師坦承選前自掏腰包支付384萬

2018年02月14日 20:23 中時 蔡鵑如

美國總統川普除了得應付通俄門調查，還被情色「波濤」纏身。今年1月，美國《華爾街日報》報導，川普的私人律師科恩在2016年10月、也就是總統大選最後關頭，付了一筆高達13萬美元(約台幣384萬)鉅款，給據傳在2006年曾和川普有婚外情的A片女優波濤‧丹妮爾絲(Stormy Daniels)當封口費。儘管當時科恩否認，但報導爆出後，很巧合地第一夫人梅蘭妮亞也「剛好」連放老公兩次鴿子─臨時改變主意，缺席瑞士世界經濟論壇，且打破傳統，不和川普一起進入國情咨文演說會場─梅蘭妮亞日前更在眾目睽睽之下，不給川補牽手，讓總統大人非常沒面子。

《紐約時報》13日報導，科恩坦承的確給了波濤姑娘這筆錢，但錢跟川普無關，是他自掏腰包。科恩稍後發布聲明，他在2016年透過私下轉帳，「把我自己的13萬美元轉給史蒂芬妮‧克莉佛小姐(即丹妮爾絲)」。科恩強調，轉出去給丹妮爾絲的這筆錢，不是川普的公司、也不是川普的大選陣營支付，「他們也沒有直接或間接歸還補償我這筆錢。」

憑著天使臉孔和巨乳在女優圈名聲響亮丹妮爾絲，多次接受傳媒訪問，對於被問到與川普的緋聞，她的態度也令人玩味。八卦雜誌《In Touch Weekly》1月刊登該刊在2011年的陳年專訪，當時丹妮爾絲大方承認2006年與川普有染，為了增加可信度，她還加碼爆料說川普非常討厭鯊魚「希望鯊魚都死光」。但1月她接受脫口秀主持人基莫訪問時，矢口否認和川普有婚外情。

(中時)