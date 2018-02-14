《時來運轉》歐冠16強開鑼 C羅、內馬正面對決

2018年02月14日 19:44 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲足球冠軍聯賽本周展開16強淘汰賽，台北時間15日凌晨3時45分就有重磅好戲，由尋求3連霸的西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，在貝納塢主場首回合迎戰來訪的法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG），也是兩大足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）與內馬（Neymar）的正面對決。

小年夜就可以熬夜看足球好戲~~美女主播呂佳宜和蘿蔔球評李弘斌 要在放假前告訴大家，15日凌晨歐冠足16強賽，千萬別錯過C羅對上內馬的精彩好戲~~（林勝發攝）

皇馬去年稱霸西甲聯賽，歐冠跟俱樂部世界盃都衛冕成功，新球季卻陷入低潮，不僅在西甲被死對頭巴塞隆納遠遠甩開，歐冠小組賽也被英超熱刺擠到分組第2，16強就要強碰氣勢正旺的PSG。

大巴黎去年歐冠16強在首回合主場4比0大勝巴塞隆納的情況下，次回合竟遭6比1屠戮，總比分5比6慘遭淘汰。去年夏天他們砸下重金，包括以創世界紀錄的2.22億歐元轉會費，從巴薩挖來內馬，並先租後買補進摩納哥的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé），志在歐冠制霸，當然不能在16強倒下。

有趣的是，儘管皇馬教頭席丹（Zinedine Zidane）一再強調，這是皇馬vs. PSG，而不是C羅對決內馬，外界還是聚焦在兩人身上。尤其C羅上半季表現不佳，在西甲只進4球，還放話說若不加薪想要離隊，引發不少爭議。

外傳高層有意放走C羅，替代人選就是內馬。內馬在去年的世界足球先生票選拿下第3，皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）還對巴西隊長喊話：「內馬如果想贏得金球獎的話，在皇馬可能會容易一些。」

內馬來到PSG之後，本季在各項賽事已貢獻26顆進球，去年他幫巴薩讓PSG心碎，今年則希望助新東家擊沉銀河艦隊。不過C羅也不是省油的燈，在最近4場西甲攻入7球，包括上周末對皇家社會上演「帽子戲法」，加上本季歐冠6戰9球的績效，首回合主場肯定不會讓PSG好過。

儘管皇馬在西甲已落後龍頭巴薩17分，衛冕基本無望，但若找回狀態，歐冠賽場還有機會一搏。特別是PSG過去對西甲球隊的戰績不佳，在歐冠12次對戰只拿到3勝，其中去年的4比0還是白忙一場。PSG要證明自己不只是卡達資金打造的暴發戶而已，得先突破他們的西甲心魔。

(中時電子報)