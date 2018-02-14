狠心失業男忘恩負義 持刀狂砍同窗好友

警方據報到場後，當場逮捕江男，案發現場還留著一大片古男的血跡。（李佳玲翻攝）

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2017年11月25日江男騎著機車到古男開設的這間通訊行，一見到古男便拿刀朝他頭部猛砍，導致古男重傷送醫急救。（李佳玲翻攝）

冷血！苗栗一名古姓男子曾借錢給江姓友人，但江姓友人竟忘恩負義，在去年11月25日下午帶著1把西瓜刀與水果刀，騎機車到古男開設的通訊行，見到古男竟朝著其頭部猛砍，導致古男重傷送醫。警方表示，江男被捕後，面對檢方訊問始終不發一語，冷血的表情現在想起來真令人不寒而慄。

警方表示，古男和江男是高中好友，江男畢業後收入不穩定曾向古男借錢應急。古男向警方表示，約案發半年前，曾打電話關心江男，好意勸他去找工作，這樣日子比較穩定一點，但江男卻不耐煩的回應他「不要再煩他了」，2人之後就再也沒聯絡。

沒想到，案發前一晚，江男打電話詢問古男人在哪裡？明天有沒有上班？未料隔天下午江男便騎著機車帶著1把西瓜刀與水果刀，到古男開設的通訊行，見到古男在門口抽菸便拿著西瓜刀朝頭部猛砍。古男的太太見狀趕緊出來制止，並合力與路人將江男壓制後報警處理。

古男送醫後治療才撿回一命。檢方表示，古男頭部3公分撕裂傷，深及頭骨造成頭顱骨折，有可能引發腦膜炎等併發症，古男傷口至今仍有凹痕。苗栗地方法院近日宣判，江男始終行使緘默權沒有為自己辯護，但江男的行為極可能導致古男死亡，可見江男的殺意多堅強，因此依殺人未遂罪，判處他7年6個月。

(中時)

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