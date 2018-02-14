未列老同志名單 王岐山可望「退而不休」

2018年02月14日 19:54 旺報 呂佳蓉

據新華社13日釋出的中共領導同志看望老同志中，前中共中央政治局常委、前中紀委書記王岐山並未列入名單，再次印證王岐山可望「退而不休」。王岐山是中共領導人習近平打貪的強力左右手，在今年1月當選為湖南省第十三屆全國人大代表，外界預測，王岐山3月於大陸全國兩會出任國家副主席是呼之欲出。

中共十九大後，王岐山的人事安排備受矚目，13日新華社通報的老同志名單裡，釋放出重要的政治訊號。相比2017年，新的老同志名單中，增加了中共十九大後卸任的十八屆政治局常委劉雲山、政治局委員孟建柱、郭金龍，與中央書記處書記趙洪祝等人，但未有已在中共黨務系統「裸退」的王岐山。

王岐山是習近平重要的治理左右手，習近平肯定王岐山的反腐成績，亦希望持續借重王岐山在外交與經濟上的經驗。王岐山於今年1月底當選湖南的全國人大代表後，當時已有分析指出，王岐山的人事安排已漸明朗化，預測他將於3月舉行的大陸全國兩會上當選國家副主席。

多方消息亦指出，王岐山出任國家副主席後，將全面負責中美關係。據英媒《金融時報》14日報導，有消息指出，近幾周，習近平與王岐山秘密會見了美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），再次印證王岐山可能執掌中美關係，其中如何處理中美的經貿問題將是焦點。

春節前夕，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席等黨和國家領導人身分，分別看望或委託有關方面負責的同志看望中共老同志，在老同志名單當中，排名第一為江澤民，接後為胡錦濤、李鵬、朱鎔基、李瑞環、吳邦國及溫家寶等人，致以年節問候。

另外，據報導，在中共十九大後卸任的政治局常委包含王岐山、劉雲山、張德江、俞正聲、張高麗，而張德江、俞正聲、張高麗雖卸下黨職，但仍任人大委員長、政協主席、國務院副總理等政府之職，於今年3月才正式卸任，因此尚未列入此次老同志名單當中。

(旺報)