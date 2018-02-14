楊小黎狗年許願：好好談場戀愛

楊小黎（左）。（取自臉書）

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楊小黎（左二起）、莫子儀、黃姵嘉。（取自臉書）
楊小黎嘆工作比桃花多。（客台提供）
黃姵嘉希望財源滾滾。（客台提供）
陳家逵祝大家狗來富。（客台提供）

客家電視文學大戲《台北歌手》日前辦殺青酒，農曆年前夕，導演及演員向觀眾拜年。導演樓一安前陣子拍戲不小心被倒下的道具背景砸到鼻樑、當場見紅，因此他特別挑選「花生好事」春聯，希望被砸後否極泰來。劇中飾演莫子儀元配的楊小黎毫不猶豫選了「防水逆、招桃花」，笑說「我真的很需要桃花，希望今年可以好好談場戀愛」。

3年多沒感情生活的楊小黎哀嘆說，接下來的西洋情人節也是在工作中渡過，跟新台幣約會！她安慰自己雖然感情桃花還沒到，但人緣桃花不錯，在大環境不景氣下，今年尾牙主持還是接了近20場。接下來的農曆年會包五位數大紅包外加國外旅遊，感謝協助打理工作事項的媽媽，自己也會在年後與閨蜜一起去關島度假慰勞自己。

黃姵嘉選「財源滾滾」春聯，笑說錢永遠不嫌多，希望今年工作愈接愈多、荷包滿滿。導演樓一安日前在臉書大力推薦黃姵嘉，寫道：「我也深深為她感到可惜，怎麼這麼好的演員，片量竟這麼少？所以，在這裡我要再次大力推薦給所有製片、導演和Casting，拜託懇求大家給黃姵嘉多一些演出的機會，我保證她可以成為你劇中最亮眼的演員。」

「劇場鬼才」、同時也是多位藝人表演老師的陳家逵，因家裡養兩隻毛小孩，所以毫不猶豫選了狗來富的春聯。他表示，這次能在《台北歌手》分飾四個個性截然不同的人物很過癮，但要在不同語言及角色上切換，是第一次嘗試也是一大挑戰！

(中時)

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