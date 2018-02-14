苗縣府獲中央補助 將改善銅鑼工業區與中興工業區兩側公共設施

2018年02月14日 20:41 中時 李佳玲

苗栗縣府近日爭取到前瞻計畫的「強化地方工業區公共設施」，將改善縣內的銅鑼工業園區聯外道路與排水系統，及中興工業區的周邊道路。縣府表示，改善這2個工業區的環境與交通安全，除了能提升周邊產業環境設施，亦能促進產業在地發展。

銅鑼工業園區面積約50.84公頃，目前共87家廠商進駐，投資設廠對象以無污染及污染性較輕微的工業為主。自強路為銅鑼工業園區的連外道路，而自強路二側人行道破損修補多次，已崎嶇凹凸不平，除無法提供無障礙設施服務，更容易造成行人跌倒，而且二旁木造欄杆已多處腐朽損壞。

此外，位於自強路旁的自強大排，結構老舊風化，加上歷經多次豪大雨洪水沖刷，已有多處基礎破損淘空，嚴重危及二岸農地、建築物及道路設施。

而中興工業區西臨後龍溪中平大橋畔、北距苗栗市6公里、東南距公館鄉約3公里，為苗栗縣心臟地帶。工業區呈狹長形狀，南區總面積約46公頃，住宅社區用地約4公頃，廠區用地約41公頃，因常常有重車出入造成道路嚴重損壞，影響居民生活及工業區環境品質。

縣工商發展處表示，銅鑼工業區內外及周邊公共設施更新有很大的助益，其中改善水圳並加強邊坡穩定性，建構完善的人行道，能提升工業區入口的環境形象。另藉由強化中興工業區的週邊道路，提高工業區與市民的互動交流，使在地居民與工業產業活動共樂共存。

(中時)