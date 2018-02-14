最年輕金鐘視帝 分享情人節這樣過

2018年02月14日 19:53 中時 洪秀瑛

中視電視電影《宅急變》日前辦尾牙暨殺青宴，導演蔡旻樺、郎祖筠及製作人郎祖明及演員群朱陸豪、吳政迪、徐淳耕、吳允瀚、陳昶瑋、陳俊嘉等齊聚。郎祖筠透露，開拍時導演蔡旻樺一句「下雨天OK的」，10天拍攝期果真天無一日晴，戲殺青隔天就出太陽，「陰雨天其實很符合，完全不用為戲再特別創造氛圍。」

拍攝期短，戲突然殺青讓吳政迪覺得意猶未盡，很期待能趕緊看到剪接完成的作品。農曆年一過完，他22日就要到台中報到當兵，入伍4個月。入伍前是否有特別規劃情人節，他說沒安排，「我不是那種節慶才搞浪漫的人，而是平常想到就會做，而且我會想新招式，希望跟別人不一樣，像這年代沒人送花，我就偶爾送一下，她（女友）都還蠻喜歡的」。

劇組當時不光碰上近月來最冷最長的寒流潮，也遇上地震，朱陸豪回想，「地震當時我們正在20樓高拍攝，晃到都昏了。」那天讓他印象深刻，因為當天他全身塗滿血漿，拍完得在片場淋浴，沒想到熱水器失靈，讓他沖澡冷到皮皮挫，還好身體強壯，沒有因此感冒。但兩位導演操勞過度，殺青宴上郎祖筠咳到停不了，蔡旻樺則從醫院復健完趕到。

《宅急變》是懸疑推理劇，開鏡時，導演郎祖筠就預告這是台詞相當少的一部戲，沒想到這讓吳政迪壓力爆表，「台詞少反而難演，因為要讓觀眾不聽我說話，而能讀到我內心的台詞，要不斷想怎麼表演，所以每一場戲都不好拍。」求好心切的他認真做功課，還和導演交換片單，狂看人格分裂相關題材的電影，「那類電影適合晚上看，看完我幾乎都天亮才睡。」所以黑眼圈不用特別上妝就很符合劇中主角的頹廢模樣。

已拿過金鐘獎，吳政迪對自己的演出更要求，拍攝期間每天融入角色，腦子都想怎麼演才到位，「有一天拍到半夜，開車去加油，工讀生覺得我很奇怪，因為寒流冷到爆，我車內卻還開著很強的冷氣，其實我自己完全沒察覺。」

(中時)