為善不欲人知 新北市消防員勤餘救護拒餽贈

2018年02月14日 19:56 中時電子報 吳家詮

「2017 SUPERACE 追逐星光馬拉松」於106年11月18日在臺北市大佳河濱公園舉行，新北市政府消防局福營分隊隊員陳益恩利用勤務之餘參加，卻於終點前200公尺看到跑者廖先生突然身體不適倒地，便步履如飛地向前對倒地的廖先生進行CPR急救，雖未能即時搶救成功，惟消防員之義舉已深深感動廖先生的家屬。

廖先生的父親為表示感謝，欲透過活動主辦單位得知當日協助急救人員之服務單位及姓名，未果後又向警察機關詢問，卻因個人資料保護法致無法得知相關資訊。

幾經周折後，輾轉獲知該急救人員為新北市政府消防局福營分隊隊員陳益恩，並於106年12月26日親至福營分隊餽贈新臺幣3,600元紅包表示謝意；福營分隊隊員陳益恩當場婉拒，但廖爸爸為表示感謝仍執意餽贈，隊員旋即將難以拒收之紅包回報分隊主管，並依規定陳報新北市政府消防局政風室處理，嗣於107年1月3日由政風室會同福營分隊同仁返還廖爸爸。

廖爸爸感謝的說，福營分隊隊員陳益恩即使在休假時仍不忘本業，在情急之下，見民眾倒地危急，依然熱心相助，於第一時間進行評估及急救，並持續緊急救護直到救護車抵達現場，將消防員的救護本能發揮得淋漓盡致，對於隊員陳益恩之專業技能及服務熱忱，深深表示感恩、敬佩。

新北市政府消防局局長黃德清表示，民眾的感謝就是對消防人員最大的鼓勵，盡心救助民眾是消防人員應盡的職責，又福營分隊隊員展現之專業熱忱、服務精神及廉潔品操，實為同仁之模範標竿，本局已透過內部的行政獎勵機制，將廖爸爸的心意化為實質表揚。

(中時電子報)