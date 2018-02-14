金門小年夜交通順利 小三通和空運一路通

2018年02月14日 20:06 中時 中國時報

小三通入境旅客以返台過年的台商、台幹和眷屬居多。（李金生攝）

金廈海域天候良好，小三通疏運順利。（李金生攝）

金門小三通今天進出3507人，旅客較平常假期還少。（李金生攝）

金酒公司在尚義機場設置服務站，提供旅客熱食服務。（李金生攝）

金酒公司在機場服務往來旅客，送上溫馨關懷。（李金生攝）

金門今（14）日小年夜聯外交通十分順利，「小三通」並未如預期出現爆量旅客，往來僅3507人，較平常假期還少。台金線空中交通也非常流暢，全天進出旅客9500餘人，各航線都還有空位，讓備戰疏運的縣府和中央駐金單位鬆了一口氣。

縣府強調「有備無患」，目前所有準備工作都落實安排，中央和地方都不希望想定的各種狀況發生，但只要落實準備作業，即使發生了也不用擔心，一切皆可按表操課。

移民署金門縣行政中心統計，金門「小三通」今天自廈門、泉州入境旅客2165人，出境旅客1342人，合計僅有3507人，不但未如預期的因兩岸M503爭議帶來爆量旅客，甚至比平常假日的4、5000人還少。

金門縣港務處長張瑞心指出，原因可能在於兩岸發生M503爭議之後，台商和台幹普遍預期將因大陸申請加班機遭砍，導致正常班的機位更加緊縮，又擔心拖家帶眷和攜帶行李，在大陸各省市間跑來跑去也很不方便，因此有不少人早在年假前，就先行搭機直飛返台。另也有人擔心若一窩蜂轉往廈門「小三通」返台，可能碰到一「位」難求，或因濃霧等天候因素影響行程，乾脆放棄走小三通中轉，直接搭機返台，反而讓這幾天進出旅客人數減少。

台金線空中交通方面，今天到站54班次，搭載旅客5500餘人，載客率達98％，其中多數是返鄉過年的當地民眾；離站54班次載客4000餘人，載客率僅約70％，其中以返台的台商、台幹及眷屬居多。

金門航空站主任洪念慈表示，今天稍早受台中機場天氣不佳因素，部分航班略有延誤情況，但各航線均尚有空位，疏運過程順暢。

(中時)