柯市府髮夾彎 蕭曉玲案「國家暴力」變「維持原處分」

2018年02月14日 20:20 中時 張潼

台北市前中山國中音樂老師蕭曉玲2008年遭解聘，市長柯文哲上任後，定調此案是「國家暴力」，有意撤銷原決議，還要發回過去10年的本薪300餘萬元。不過，在多方反彈下，此案延宕1年多毫無進展，就連蕭都罵柯是騙子，最後北市府竟選在今晚小年夜宣布，維持原解聘處分。

蕭案爭議多時，當年蕭曉玲因「教學不力、行為不檢」遭解聘，雖多次提起申訴與行政訴訟，均遭駁回；不過監察院也通過糾正案，指中山國中在處理過程中有重大瑕疵。雖然如此，柯文哲上任後，稱此案事關轉型正義，且蕭曉玲遭解聘根本是國家暴力，因此要求教育局研議替她復職，局內更上了市長室大簽，說明復職、補薪規畫，顯得勢在必行。

未料，復職一事引發議員、教育界反彈，當時的教育局湯志民、法務局長楊芳玲先後請辭，外界直指主因正是不願替此案背書，而接任的教育局長曾燦金則被視為「直接承接柯文哲指令」，有議員甚至公布曾燦金向中山國中教評會成員「喬事」的錄音檔，直指柯文哲、教育局意圖「橫柴入灶」，就是要替蕭曉玲復職。

因反彈過大，北市府後來還將球丟給教育部，發函請示能否補發薪水，沒想到中央直接打臉柯，強調除非蕭曉玲重新提起訴訟並且勝訴，否則不能補薪。至於復職，則是在去年8月，反被教育局改口稱「只是其中一項見解、不是政策方向」，要在9月重開「審議教師解聘停聘不續聘資遣評議小組會議」，確認原判決是否變更。

直到過年前，教育局終於召開評議小組會議，還選在小年夜當晚8時宣布，過半數委員經不記名投票表决，決定維持解聘原判決。也就是說，從柯文哲上任以來的蕭案相關發言、轉折，確定通通髮夾彎。

(中時)