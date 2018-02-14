美國情報官員稱 俄國將干涉美期中選舉

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美國高階情報官員週二表示，隨著美國期中選舉的接近，俄羅斯可能會向美國民眾投放更多宣傳，利用支持他們言論的人以及社群媒體上的虛假帳號（其中很多是由機器人運作），在美國進一步製造政治和社會分歧。

《紐約時報》於當地時間13日的報導指出，在就全球威脅舉行的一場年度聽證會上，美國情報部門負責人告誡參議院情報委員會(Senate Intelligence Committee)，俄羅斯認為其干預2016年總統選舉的主要目標基本實現，即削弱對美國民主的信心。他們說，莫斯科現在認為，即將到來的美國國會期中選舉是他們擴大成果的一個機會。

「毫無疑問，俄羅斯認為過去的行動是成功的，並視2018年美國中期選舉為俄羅斯影響力行動的潛在目標，」美國國家情報總監丹·科茨(Dan Coats)說。

「在整個社會，我們還沒有看到有任何證據表明和去年相比發生了顯著的變化，」他接著說。

情報官員說，俄羅斯駭客已經盯上了美國的選舉系統，並利用機械人大軍在社群媒體上加劇黨派分歧。俄羅斯似乎還急不可耐地想要傳播加劇政治分歧的訊息。這些信息有真有假，包括據稱把川普和俄羅斯及其影響2016年選舉的行動聯繫在一起的證據。

「我們已經看到了俄羅斯影響下一輪選舉的活動和意圖，」中央情報局(CIA)局長邁克·龐皮歐(Mike Pompeo)說。

中央情報局隨時準備確認俄羅斯情報行動的基本要素，並與國內執法部門攜手應對，他說，如有必要可發動攻擊。

(中時)

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