撇尪偷吃嫩模 小S曬情人節大餐照不見許雅鈞

2018年02月14日 20:32 中時電子報 蔡曉婷

小S曬情人節大餐。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

網友回應小S情人節大餐。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

小S昨發聲否認沒替某減肥產品代言。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

小S和老公許雅鈞結婚13年，感情甜蜜，未料近日小S在直播中思念奶奶的影片被盜用成她因老公偷吃痛哭，靠某減肥產品成功挽回婚姻的廣告，惹得小S昨(13日)親上火線澄清「完全虛構」，今逢西洋情人節，小S稍早PO出夫妻倆的情人節大餐照，只見一張小桌子放上兩份生魚片壽司、一碗蛤蜊湯，讓網友紛紛敲碗，想看小S夫妻倆的正面照。

小S昨在臉書發聲，痛批她日前因難過奶奶已經不記得她是誰的直播影片，遭有心人移花接木做成假新聞，還聳動下標「小S深夜崩潰痛哭 老公攜嫩模飛上海偷腥」，小S則澄清：「鄭重聲明：小S本人從未使用過磁石肚臍貼，該內容完全虛構，請大眾千萬不要受騙。」

今逢西洋情人節，平時愛曬夫妻倆私下甜蜜互動的小S也沒放過這個放閃好機會，今傍晚PO出和許雅鈞的情人節大餐，說：「我跟老公的小桌子情人節晚餐，浪漫」，照片僅見兩份餐點、3個水杯、和一碗蛤蜊湯，不見兩人身影，網友則說：「是不是桌子小放的少才會是瘦子?看來我家桌子該換了」、「老公吃得飽嗎？」、「情人節快樂，只是S姐的酒呢？」、「滿滿的蛋白質～ 跟鋅是要...」、「想看S姐跟老公照片」。

(中時電子報)