撇尪偷吃嫩模 小S曬情人節大餐照不見許雅鈞

小S夫婦結婚13年，生活甜蜜。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
小S曬情人節大餐。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）
網友回應小S情人節大餐。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）
小S昨發聲否認沒替某減肥產品代言。（圖／取自小S 徐熙娣臉書）

小S和老公許雅鈞結婚13年，感情甜蜜，未料近日小S在直播中思念奶奶的影片被盜用成她因老公偷吃痛哭，靠某減肥產品成功挽回婚姻的廣告，惹得小S昨(13日)親上火線澄清「完全虛構」，今逢西洋情人節，小S稍早PO出夫妻倆的情人節大餐照，只見一張小桌子放上兩份生魚片壽司、一碗蛤蜊湯，讓網友紛紛敲碗，想看小S夫妻倆的正面照。

網瘋傳許雅鈞上海偷吃嫩模 小S發聲明回應！

小S昨在臉書發聲，痛批她日前因難過奶奶已經不記得她是誰的直播影片，遭有心人移花接木做成假新聞，還聳動下標「小S深夜崩潰痛哭 老公攜嫩模飛上海偷腥」，小S則澄清：「鄭重聲明：小S本人從未使用過磁石肚臍貼，該內容完全虛構，請大眾千萬不要受騙。」

今逢西洋情人節，平時愛曬夫妻倆私下甜蜜互動的小S也沒放過這個放閃好機會，今傍晚PO出和許雅鈞的情人節大餐，說：「我跟老公的小桌子情人節晚餐，浪漫」，照片僅見兩份餐點、3個水杯、和一碗蛤蜊湯，不見兩人身影，網友則說：「是不是桌子小放的少才會是瘦子?看來我家桌子該換了」、「老公吃得飽嗎？」、「情人節快樂，只是S姐的酒呢？」、「滿滿的蛋白質～ 跟鋅是要...」、「想看S姐跟老公照片」。

(中時電子報)

艷星葉玉卿嫁豪門息影20年 52歲近照流出美貌屌打18歲女
三上悠亞獻情人節最大誠意 用這體位全裸巧遮「三角洲」
雙影后同框！章子怡尖下巴現形 鞏俐美到發光
最年輕金鐘視帝 分享情人節這樣… 港「四大才女」情人節驚傳15年婚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。