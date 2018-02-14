黑鷹殉職護理師 生前最後LINE曝光

不幸殉職的護理師蔡邑敏，搭上飛鷹前最後的line留言 。（翻攝自臉書）

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「降不降得下來，還不知道」，黑鷹直升機6日深夜執行蘭嶼病患後送，護理師蔡邑敏不幸罹難，醫師蔡秀男在臉書公布上黑鷹直升機前，最後的line:「風超大」、「又下雨」、「我很怕」，讓人很不捨，蔡秀男說，蔡爸爸，蔡媽媽，希望各界來關心邑敏最後的心聲，希望國家改革檢討，不要再發生下一個醫護救護悲劇。

蔡秀男醫師徵得護理師蔡邑敏的爸媽同意後，在臉書公布邑敏搭上黑鷹直升機前，最後的line留言，時間是當天晚上10點52分，她說，「風超大」、「又下雨」、「我很怕」、「降不降得下來，還不知道」，令人不捨又難過。

「不希望還有下一個護理師被犧牲」，在低溫寒流暗夜強風下，蔡邑敏支援轉送病患，

蔡媽媽說，蔡邑敏犧牲了，請大家幫忙不要再發生第二次了，這樣她女兒犧牲得才有意義，蔡秀男有感而發地說：「Do you hear the people say ?」。

蔡秀男在臉書上表示，黑鷹摔了，犧牲了蘭嶼護理師等人之後，我們還能做些什麼？偏鄉離島醫療資源，與救護安全如何改善？這些問題值得深思，制度，資源，若不檢討，下次，犧牲的醫護，是否會重演？

他說，蔡邑敏是公職護理師，應該從優撫卹，「因公撫卹」，不只「執行職務」，應該以最高級「冒險犯難」從優撫卹，她生前最後的line心聲，可提供當「冒險犯難」的舉證資料。

(中時)

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