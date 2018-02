黑鷹殉職護理師 生前最後LINE曝光

2018年02月14日 20:39 中時 莊哲權

「降不降得下來,還不知道」,黑鷹直升機6日深夜執行蘭嶼病患後送,護理師蔡邑敏不幸罹難,醫師蔡秀男在臉書公布上黑鷹直升機前,最後的line:「風超大」、「又下雨」、「我很怕」,讓人很不捨,蔡秀男說,蔡爸爸,蔡媽媽,希望各界來關心邑敏最後的心聲,希望國家改革檢討,不要再發生下一個醫護救護悲劇。

蔡秀男醫師徵得護理師蔡邑敏的爸媽同意後,在臉書公布邑敏搭上黑鷹直升機前,最後的line留言,時間是當天晚上10點52分,她說,「風超大」、「又下雨」、「我很怕」、「降不降得下來,還不知道」,令人不捨又難過。

「不希望還有下一個護理師被犧牲」,在低溫寒流暗夜強風下,蔡邑敏支援轉送病患,

蔡媽媽說,蔡邑敏犧牲了,請大家幫忙不要再發生第二次了,這樣她女兒犧牲得才有意義,蔡秀男有感而發地說:「Do you hear the people say ?」。

蔡秀男在臉書上表示,黑鷹摔了,犧牲了蘭嶼護理師等人之後,我們還能做些什麼?偏鄉離島醫療資源,與救護安全如何改善?這些問題值得深思,制度,資源,若不檢討,下次,犧牲的醫護,是否會重演?

他說,蔡邑敏是公職護理師,應該從優撫卹,「因公撫卹」,不只「執行職務」,應該以最高級「冒險犯難」從優撫卹,她生前最後的line心聲,可提供當「冒險犯難」的舉證資料。

(中時)