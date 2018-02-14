老人家走後家族也散了... 網分析年味變淡5大原因

2018年02月14日 20:53 中時電子報 莊楚雯

明天(02/14)就是除夕夜，卻有許多人覺得年味越來越淡，街頭的過年氣氛比以往冷清不少。就有網友在PTT發文問大家，究竟過年年味變淡的原因是什麼？以下就歸類網友的5大分析：1.賺錢比文化重要、2.老一輩的人一個個走、3.網路與交通發達、4.從數紅包變成包紅包、5.親戚的問題太刁鑽。

1.賺錢>文化

除夕夜一堆飯店營業，超商、速食點等店家都還要上班。不像美國的聖誕夜，餐廳商店全部提早到下午打烊，到了晚上一片死寂，大家在家團聚超有過節氣氛！也有網友認為，有部分的人過年還要值班，沒辦法回家吃年夜飯，想想好像也不一定要在這天圍爐。

2.長輩一個個走了…..

景氣差、家庭人數越來越少，加上往年過節都是老人家在張羅，老人家離開之後，子女們漸漸地不太會相聚過節，都各自在自己的小家庭度過，或是出國玩；有網友哀傷表示，家族的長輩過世後，親戚常常吵來吵去，吵到都沒有過年氣氛了。

3.網路資訊發達

網路無遠弗屆，手機拿起來就能視訊，隨時了解親友的狀況。不像以前只有過年這種大節日才能聚會，加上現在的小孩愛滑手機，與不熟的同輩親戚沒話聊，吃完飯後眼睛死盯著螢幕看，讓網友們感慨不已。同時也有網友正面思考，因為孩子長大了，不會跟大家玩在一起，等自己變成父母親戚也都生小孩，可能會比較有過年的氣氛。

4.從「收」紅包的人，變成「包」紅包的人

長大後就領不太到紅包，只有紅包出去的份；討厭拜拜，包紅包壓力又大，過年除了有假放這個好處外，其他都是壞處；給紅包的年紀到了就會開始討厭過年啦！

5.親戚的問題太刁鑽

「賺多少？」、「結婚沒？」等，一直問這些侵犯隱私的問題，有誰想過年？華人文化的親戚長輩很愛開啟討人厭的身家調查話題，整天應付親戚就又要上班，根本沒休息到。還有網友分享自己家的狀況，「親戚真的越老越勢利，我舅舅們根本不想讓我媽回娘家，因為怕跟他們搶財產，唉…..」。

(中時電子報)