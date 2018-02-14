陳其邁訪兒童之家 關懷弱勢兒少同歡過新年

2018年02月14日 21:16 中時 李義

立委陳其邁14日與八卦寮文教基金會前往衛服部南區兒童之家，與60多位孩童歡渡小除夕，除有逗趣吉祥物與小朋友互動拍照，還特別邀請曹錫榮老師做魔術表演，並贈送可愛的一元柴犬賀歲紅包，讓孩子們提前歡度春節。

陳其邁回憶當年擔任代理市長時，除夕夜就曾在南區兒童之家與孩童們一起圍爐過年。他表示，來到兒童之家的小朋友，都是在還沒有辦法決定自己的人生時，就遭逢意外變故，他們當中多數來自家庭結構不健全或失調者，其中亦伴隨遲緩發展之現象。每個孩子背後都有一段值得同情與重視之故事。政府除了提供安全、衛生的安置場所外，更要給他們一個「家」、更多的愛、包容與關懷。

陳其邁也特別感謝南區兒童之家的保育員、社工與所有工作人員，39位照護員要照顧138位孩子，存在著人力吃緊與流動性高的隱憂，對於孩子最需要的長期穩定陪伴亦有不利影響；再者，缺乏專職身心障礙的特教老師，也難以專業照護20多位輕度智障、10多位情緒障礙孩子。

陳其邁強調，提升保育員及社工的工作保障，增聘專業特教老師及人力，才能讓孩子獲得穩定照顧與關懷，同時讓每一位工作人員更能全心全意地投入在孩子身上，將南區兒童之家打造成更幸福的大家庭。

陳其邁也提出相關教育理念，包括一、落實輔導體制，營造適性發展環境：建構全面化課後輔導及補救教學，充實適性多元發展教材。

二、推動英語教育，培養國際人才基礎：英語學習年齡向下延伸、增設英語村、國際學園，落實生活化英語。

三、重視閱讀教育，轉換學校圖書館定位：學校圖書館做為閱讀教育多元平台，建構雲端書庫、提供閱讀無障礙專區。

四、推動網路直播共學：透過先進數位科技轉換學習模式，讓學習無國界。

五、重視創意教學：增設創意學園及跨域課程活動教學，培育技術人才種子。

六、加強校園安全，遏止校園霸凌與毒品：校園內普設監視器，建構完整通報系統。

(中時)