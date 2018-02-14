共諜案 前馬防部副指揮官謝嘉康獲不起訴

2018年02月14日 21:24 中時 郭韋綺 、 呂昭隆

橋頭地檢署偵辦陸軍前馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，疑在退役上校辛澎生牽線下，遭中共吸收成共諜案，14日偵結，辛被依違反《國安法》為中共發展敵諜組織提起公訴，至於謝雖多次接受招待，也與大陸情治人員碰頭接觸，但查無為中共吸收成員證據，因罪證不足，將謝不起訴處分。

檢方調查，辛澎生於96年擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長任內，在楊姓友人穿針引線下，接受旅遊招待前往韓國、印尼峇里島等地，與大陸地區情治單位人士見面，遭吸收成共諜為大陸情治單位發展共諜組織。

隔年，辛退伍後，應大陸總政治部聯絡部要求，邀約時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長的昔日舊部屬謝嘉康，於98年間一同前往泰國普吉島旅遊，積極遊說拉攏謝加入，滲透我軍方刺探軍事機密與情資。

檢方指出，99年7、8月，辛澎生在大陸總政人員要求下，兩度邀約謝嘉康前往參觀上海市世界博覽會，以及赴馬來西亞度假旅遊，不過，當時謝時任國防大學戰爭學院正規班上校學員，自覺軍職身分敏感，並未成行，而其家人仍獲邀赴上海，事後並受贈大陸貴州茅台酒及吉祥世博紀念套章等禮品。

之後，辛告訴謝「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，謝於是接受大陸情治單位招待前往星馬旅遊，受贈不詳禮品。共諜案爆發後，謝嘉康調任空軍司令部委員，靜候司法調查。

承辦主任檢察官王柏敦表示，被告辛澎生引介謝嘉康，以免費旅遊招待名義，數次與大陸情治單位人士接觸，認定辛係違反國家安全法第2 條之1、第5條之1第1項罪嫌重大，依法提起公訴。

另，謝嘉康及家人雖有多次接受總政人員招待，然查無為大陸地區情治單位拉攏吸收其他成員實質證據，因此不起訴處分。但謝身為國軍高階將領不知避嫌，違反忠誠義務，仍與家人數次免費接受招待出國旅遊並收受禮品，涉有行政違失部分，將由國防部啟動內部調查，並追究行政責任。

晚間國防部發佈新聞說，有關謝姓指揮官涉及違反行政違失部分，國防部將進行行政調查，以檢討其違失責任；另本部將賡續教育官兵，強化「軍人武德」及防諜警覺，以確保國防安全。

(中時)