春節怕被逼婚 陸晚婚族將相親列年貨清單

2018年02月14日 21:31 旺報 李鋅銅

春節來到，廣西南寧市從事汽車銷售工作的39歲的鄧燕，終於下定決心走進當地以「配對率」高而聞名的紅娘服務中心，尋覓「另一半」。對她來說，父母春節「逼婚」已成為無法逃避的「年關」，於是趕快通過相親找對象，春節相親成了許多晚婚族「年貨清單」的新選項。

許多大陸年輕人為打拚事業，晚婚已成為普遍現象。這與老一輩父母「先成家，後立業」的人生規畫理念相違背。鄧燕看開了這一點，「隨著年齡增大，家裡催婚的壓力也不斷加大，每逢過年回家親友都會輪番做思想工作。」鄧燕感嘆說：「與其年年被動逼婚，不如主動相親。」

今年52歲的龐玉芳是廣西有名的公益「紅娘」，義務服務單身青年相親交友近20年，她創辦的服務中心公益內，「紅娘」超過280名。她說，來「找對象」的人群以「70後」、「80後」大齡青年為主，醫務人員、公務員、「海歸」、教師、商務人士、農民工等是相親「主力」。

「從上個月起，前來報名相親交友的人數陡增，有時一天接到上百個徵婚電話。」南寧市江南區巾幗志願者玉芳紅娘服務中心主任龐玉芳說，春節回家見父母的壓力讓眾多大齡青年感到焦慮，以往在服務中心登記在冊，但行動不積極的大齡青年會員也活躍起來，希望近期相親「速配」成功，在春節期間成雙成對回家過年。

在父母的催婚壓力下，單身男女相親訴求強烈，龐玉芳和公益「紅娘」們不得不加班工作，「短短一個多月，我們就舉辦了十多場相親交流活動。」她說，除了舉辦大型相親活動外，還要通過篩選信息，將訴求條件相符的相親者歸類，並製造見面機會，以提升成功率。「這一個多月促成了幾十對情侶，有人相識三天就『成了』。」

(旺報)