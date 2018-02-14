陸小家庭漸多 迷你年夜飯流行

2018年02月14日 21:30 旺報 李鋅銅

大陸「迷你」型3-6人的小型家庭年夜飯正逐漸升溫，尤其是西餐、日式料理等特色餐廳的生意越來越好。另外「半成品年夜飯」可線上下單，配送到家，消費者只需依照說明書對菜品進行簡單加工加熱，就可做出一桌可口年夜飯，方便、快捷、實惠在今年持續走俏。

在以往觀念裡，年夜飯往往是十幾口人的大家庭團聚在一起，隨著80後、90後逐漸組建家庭，3-6人的小型家庭年夜飯預訂也隨之增多，不僅表現線上的進店消費，也表現線上的外賣銷售。此外，半成品年夜飯持續火熱，就以北京為例，除同和居、同春園、全聚德、烤肉季、廣州酒家等老字型大小餐廳外，新雅、小南國、湘鄂情等餐飲企業也推出了半成品年夜飯套餐，使消費者不出家門就可輕鬆烹製年夜飯，且價格更加實惠。

除傳統中餐年夜飯，不少消費者選擇西餐、日本料理等嘗鮮。和木TheHome·私廚主打西餐，除夕當天預訂情況不錯，年夜飯和年中飯只剩下少量空位。與傳統中餐相比，選擇西餐年夜飯的消費者以年輕人居多，對用餐環境、食材搭配更為注重。

家在湖北的小蔣說，今年過年不回老家，將父母接過來一起過年，年夜飯就預訂了一個西餐廳的四人桌。北京本地姑娘小安同樣選擇一家三口過年，因此預訂了一家東南亞風味餐廳。

而在外賣平台上，2-6個人的年夜飯外賣套餐同樣火熱，人均價格在100-200元。如紫菩提牡丹園店推出了666元的6人年夜飯外賣套餐，望湘園餐廳也有899元的多人套餐。小南國、蘇浙會、上海老飯店等知名餐飲品牌，也在電商平台上出售半成品年夜飯，種類已達數百種。

(旺報)