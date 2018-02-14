臉丟到家！黑幫開保時捷砸店討債 還包圍逃跑小六女嗆「看三小」

黑幫暴力討債率眾砸店，正在買麵的小六女童抱頭逃竄到對街馬路 (圖／影片截圖)

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中時電子報
／綜合報導
看見小六女童逃到對街，4、5名黑幫成員竟然跟過去包圍還嗆「看三小」 (圖／影片截圖)

這款黑道真是丟臉丟到家！嘉義一群放高利貸討債的黑幫集團，因為麵店老闆還不出高達百萬的利息，在去年10月13日以兩台保時捷為首，開了10多部高級轎車前往店家砸店，當時一名正在買麵的小六女童嚇到逃跑，這群黑幫竟然還派4、5個人跟到對街包圍，嗆說「你在看三小？看什麼熱鬧」，嚇得女童連忙求饒才沒繼續。

經營麵攤的老闆跟地下錢莊借了110萬元，但高達276%的年利率導致利息與本金必須償還150多萬元，根本還不出來，以涂姓嫌犯為首的討債集團便率眾去砸店，不僅把桌椅翻到，客人都趕走，甚至一名正在買麵的小六女童被嚇到抱頭逃跑至對街後也不放過，四、五個大男人跟過去包圍嗆聲「看熱鬧是不是」，小女生連忙解釋自己是在買麵，不是看熱鬧，還鞠躬道歉，才讓黑幫沒繼續動作。

嘉義縣刑警大隊洪昌明指出該暴力黑幫集團勢力龐大，嚴重影響當地治安，且都會瞄準無力償還高利息店家，不斷借貸，導致錢坑越挖越大。

昨天(13日)嘉義地檢署見時機成熟，結合縣市警力60多名突襲黑幫集團據點，將首腦涂男以及手下18人全數逮捕，同時查扣金額高達百萬元的30多張本票和兩張支票，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移請法院擴大偵辦。

(中時電子報)

影音取自中視新聞
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