基隆東岸商場地板「裂跡斑斑」 民：開幕首日就落漆！

2018年02月14日 22:10 中時 張穎齊

東岸停車場商場今（14）日上午11時開幕，但傍晚就有民眾反映，1樓地板很髒，疑似是當初工人吐的檳榔渣，深深印在地板上。（張穎齊攝）

東岸停車場商場今（14）日上午11時開幕，但傍晚就有民眾反映，1樓地板很髒，疑似是當初工人吐的檳榔渣，深深印在地板上。（張穎齊攝）

東岸停車場商場今（14）日上午11時開幕，但傍晚就有民眾反映，1樓地板很髒，且地板間的間隙大，高度不平整。（張穎齊攝）

東岸停車場商場今（14）日上午11時開幕，但傍晚就有民眾反映，1樓地板很髒，且地板間的間隙大，高度不平整。（張穎齊攝）

東岸停車場商場今（14）日上午11時開幕，貴賓們送來祝賀的花束，但一旁的地板就出現髒汙，美中不足。（張穎齊攝）

東岸停車場商場開幕首日，廁所就發生無水可用的問題。（張穎齊攝）

東岸停車場商場夜景。（張穎齊攝）

東岸停車場商場今（14）日上午11時開幕，市長林右昌（中）與嘉賓們一同剪綵。（基隆市政府提供）

原訂去年6月營運開幕的基隆市東岸停車場商場，延宕近8個多月終於在今（14）日上午11時開幕，市長林右昌與和經濟部商業司副司長陳秘順、大日開發總經理蘇幸福等一同剪綵，場面熱鬧，怎料才剛開幕的商場，地板就出現許多裂痕、高度不平均，且隨處可見檳榔渣等髒汙，讓前來朝聖的市民都只能搖頭，並直呼「才剛開幕就落漆！」

東岸停車場今日盛大開幕，林右昌邀集許多嘉賓一同在場開心剪綵，並強調東岸商場將是北台灣最具特色及吸引力的商場，歡迎大家年假期間到基隆走走，看看基隆的蛻變、發展與進步，豈料甫開幕，地板就不爭氣地「落漆」。

「地板好髒！」現場的沈姓主婦表示，她是在地的基隆人，今天聽說東岸商場開幕了，就與家人趁著小年夜晚上，相約到商場逛逛，沒想到在1樓，就發現地板有許多髒汙以及疑似是工人吐的檳榔渣，且已經深深印在地板上，地板間的間隙也有差距，相當不平整。

「不是才剛開幕嗎？地板怎麼就裂了呢？」吳姓上班族指出，2樓的地板有許多裂痕，看起來好像不是新裂的，另外廁所也沒有水，讓人無法沖馬桶並洗手。而現場的清潔人員則回應「因為今天的遊客太多了，所以水就不夠了。」並在場喊著「提醒大家，廁所已經沒有水了！」

不過，韓姓市民則認為，基隆有了新的商場，非常便民，也讓大家感受到基隆正在改變，如果持續維持整潔，仍然是備受大家肯定的。

(中時)