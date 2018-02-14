日再度空拍到北韓籍油輪疑在東海上「船對船交貨」畫面

北韓籍油輪「Rye Song Gang 1號」及貝里斯籍油輪「Wan Heng 11號」2月13日凌晨在東海的公海上船舷相接並點燈。防衛省公布P-3C反潛巡邏機2月13日1時30分左右的空拍照。(取自外務省官網)

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貝里斯籍油輪「Wan Heng 11號」，防衛省公布P-3C反潛巡邏機2月13日7時40分左右的空拍照。(取自外務省官網)
北韓籍油輪「Rye Song Gang 1號」，防衛省公布P-3C反潛巡邏機2月13日8時00分左右的空拍照。(取自外務省官網)

日本外務省14日在官網上公布，北韓籍油輪「Rye Song Gang 1號」及貝里斯籍油輪「Wan Heng 11號」2月13日凌晨，疑似在東海的公海上，上海以東約250公里的外海上進行「船對船交貨」。

這次是繼1月20日之後，日本再度空拍「Rye Song Gang 1號」疑在東海上「船對船交貨」的現場。

海上自衛隊第1航空群所屬的P-3C反潛巡邏機拍攝到當時的情景，兩艘船在夜間船舷相接並點亮照明，可能在進行某種工作。日本政府綜合判斷認為，很可能是在進行聯合國安理會決議中所禁止的「船對船交貨」。

日本政府已通報聯合國安理會北韓制裁委員會，日本除了與相關國家共享情報外，也向與貝里斯籍油輪「Wan Heng 11號」相關的國家表示關切。

「Rye Song Gang 1號」去年11月便被美國財務省公布指其涉嫌「船對船交貨」，12月被聯合國安理會制裁委員會指定為，參與運送違禁品的禁止進港船隻。

(中時)

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