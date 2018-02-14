華信航空2月14日ATR首航台北-馬公 加入馬公春運

左三起華航集團董事長何煖軒、華信航空總經理曹志芬、公關經理黃尤欗與機組員送旅客雙心巧克力當作首航紀念禮。圖：華信提供

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華信航空董事長謝世謙(前排左二)、澎湖縣長陳光復(左五)在澎湖迎接新機。圖：華信提供
新機首航圓滿大合照。圖：華信提供

華信航空ATR72-600新機於今（14）日由台北首航馬公。滿載70位旅客的ATR首航班機AE375 上午07:40由松山機場起飛、08:40抵達馬公機場，正式宣告 ATR72機隊加入華信航空營運的行列，也代表華信航空國內航線展開新的紀元，將以更密集、更便利的班次來服務旅客。

2月14日一早，華信航空松山機場櫃台即擠滿搶搭AE375 ATR首航班機的旅客，紛紛拿著ATR 首航手持牌、打卡框拍照合影。2月14日恰為西洋情人節，華信航空浪漫貼心為每位首航旅客準備雙心巧克力當作首航紀念禮，帶大家到澎湖雙心石滬去過情人節。華航集團董事長何煖軒、華信航空總經理曹志芬亦搭乘首航班機前往馬公。

華信航空ATR首航班機抵達澎湖機場，首先接受灑水歡迎與祝福，華信航空董事長謝世謙、澎湖縣長陳光復、立法委員楊曜、議長劉陳昭玲、澎湖航空站主任邱永昇、澎管處方正光處長等親自迎接首航班機抵達，大家在機邊合影見證歷史性的一刻。

華航集團董事長何煖軒致詞表示：「華信航空最新引進的ATR飛機，特別安排在春節前由台北首航馬公，加入澎湖春運服務行列，顯現我們華航集團對澎湖觀光旅遊發展的重視。」華信航空董事長謝世謙則表示：「華航集團為提升澎湖國際旅遊，特別在澎湖舉辦盛大的『澎湖旅遊暨國際線產品推介會』，透過華航國際航線銜接華信飛往澎湖的國內航線，希望透過華航集團密集的航網，把澎湖的觀光旅遊推向世界的舞台。」

澎湖縣長陳光復致詞表示：「恭賀華信航空ATR72-600機隊順利營運，也很感謝華航集團協助行銷澎湖的國際觀光旅遊。世界最美麗海灣嘉年華與 2018年國際年會就選在澎湖召開，這是國際的榮耀，也是將澎湖推向國際觀光舞台的亮點機會。」

從三月份起，華信航空馬公-高雄每天增為6班次來回、馬公-台中每天3班次來回，馬公-台北每天6班次來回。為慶祝ATR開航，華信航空特別推出「高澎滿座久發發」優惠專案，凡於3/1起至4/15期間搭乘，就享有澎湖居民888元、一般旅客999元的特惠價，以及搭8次送1次的優惠好康。

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