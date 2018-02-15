異域風情（二）：日韓農曆年特色

2018年02月15日 13:07 中時電子報 李靖棠

過往的歷史中，長年受到中國文化影響的日本與韓國，自然也有慶祝農曆新年的習俗。不過日本在明治維新全面改採西曆紀元後，農曆新年的地位便逐漸式微，被西來的聖誕節和跨年取代之。不過在韓國，農曆春節仍然是官方的重要節日之一，南韓是初一至初三放假、北韓則是初一放假，和中華文化一樣，春節也是家庭團聚的重要日子。

日本在飛鳥時代（592-710）從唐朝引入當時的曆法《元嘉曆》，開始從宮廷內仿效唐人新春過節的習俗，從此讓日本民眾開始慶祝農曆新年直到江戶時代。目前所知道的傳統春節習俗多半源自江戶幕府時期，包含辦年貨、年夜飯、大掃除、擺設吉利的裝飾和守歲，不過特別的是，過去的日本民眾會在年二十九之前就完成擺設和大掃除，避免不吉利的徵兆。日本人稱除夕為「大晦日」，民眾會吃蕎麥麵或壽司以求長壽，稱為「年越し蕎麦」；此時老人家也會發放壓歲錢（お年玉）給晚輩與孩子們，當晚接近子時之時，寺廟將會敲鐘108下為眾人祈福。

日本民眾慶祝新年。（達志影像/Shutterstock）

韓國則是在新羅時代，從隋、唐朝引入中國曆法與文化，開始有慶祝農曆新年的習俗。早年的朝鮮族人必須要在除夕之前回到家中，除夕當天也會祭祖和吃年夜飯。大年初一被稱為「慎日」（신일），人們穿上傳統的韓服在家中進行祭祀祖先，祈求來年的平安和保佑後，才能吃新年第一道年菜「米糕湯」。重視輩分的韓國人，新年拜年和送禮的禮節更不能少，先向輩分最高者拜年後，才是同輩之間互道祝賀，而長輩們也會準備壓歲錢給晚輩，讓他們沾沾喜氣和福份。

從明治維新後全面改採西曆的日本，不僅自身的農曆新年習俗幾乎消失殆盡，在當年殖民朝鮮半島時，也曾強制禁止農曆新年，若有孩童的家庭被發現仍堅持在農曆新年祭祀，將會被處罰。即使在獨立建國和韓戰後，南北韓官方一直到上世紀90年代才全面將農曆新年列入正式節日，南韓目前農曆年有3天假日（初一至初三），北韓則一直到1989年才恢復慶祝中秋、端午和農曆新年，假期也僅有大年初一一天。

(中時電子報)