春節麻將打多大觸法？99％的人不知道！

2018年02月15日 10:31 中時電子報 張達智

春節親朋好友聚在一起，難免想試試手氣，小賭怡情。但是「娛樂」與「賭博」僅一線之隔，尤其大陸各省各地規定都不同，別一不小心就觸法了！

大陸《治安管理處罰法》第七十條規定：「參與賭博賭資較大的，處5日以下拘留或者五百元以下罰款；情節嚴重的，處10日以上15日以下拘留，並處500元以上3000元以下罰款。」

何謂「賭資較大」？大陸中央政府沒有統一的規定，而是授權各地自行制定。

北京市規定：個人賭資300元（人民幣，以下皆同）以上、500元以下的處500元以下罰款；賭資設定為500元至1500元的，處五日以下拘留。

上海市規定：《上海市公安局治安管理處罰裁量標準（試行）》規定，個人賭資在人民幣100元以上的，屬賭資較大；

河北省規定：《河北省公安機關治安管理處罰裁量標準》規定，賭資較大，是指個人賭資在200元以上；

山東省規定：《山東省公安廳實施治安管理處罰法細化標準（試行）》規定，「參與賭博賭資較大」是指人均參賭金額在100元以上或者當場賭資在400元以上；

深圳市規定：個人賭資在500元以上的算賭資較大；

江蘇省規定：起罰點是個人賭資或人均賭資達到200元。賭資200元以上、不滿1000元的，處500元以下罰款。個人賭資或者人均賭資1000元以上、不滿3000元的，處5日以下拘留。

吉林省規定：《關於辦理賭博違法案件裁量標準的指導意見》，把“賭資較大”定位於：個人平均賭資數額在500元以上不滿2000元的，或者現場收繳賭資總數額在2000元以上不滿8000元的。

四川省規定：《四川省公安機關行政處罰自由裁量權裁量標準》規定，現場收繳賭資價值合計在人民幣1000元以上4000元以下的，屬賭資較大。

除了賭資多寡，還有「聚眾賭博」的規定：《最高法、最高檢關於辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2005年5月13日）

1.以營利為目的，有下列情形之一的，屬於刑法第三百零三條規定的「聚眾賭博」：

（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數額累計達到5000元以上的；

（二）組織3人以上賭博，賭資數額累計達到5萬元以上的；

（三）組織3人以上賭博，參賭人數累計達到20人以上的；

親屬之間小賭例外：

《治安管理處罰法》第70條之規定：不以營利為目的，親屬之間進行帶有財物輸贏的打麻將、玩撲克等娛樂活動，不予處罰；親屬之外的其他人之間進行帶有少量財物輸贏的打麻將、玩撲克等娛樂活動，不予處罰。

對於「賭資較大」的定義，大陸民眾普遍認為太低了，有網友說「春節過完全國至少12億人在拘留所」；「賭博肯定是不好的，可是這個界定標準確實是太低了」；「我炒股比打麻將賭的大多了，怎麼沒有人管」；「人民群眾的智慧是無窮的的，桌面上500，最後結算的時候加個0」。

(中時電子報)