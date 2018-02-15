收老公與小三婚紗照只能哭？她用這招分財產4000多萬

2018年02月15日 11:14 中時電子報 張達智

大陸一名女子突然收到自己丈夫與其他女人的婚紗照，對方還嗆聲：真正的幸福不是一紙結婚證。女子訴請離婚分產，竟發現丈夫帳戶只剩12400元（人民幣，下同）！不過幸好女子找了律師，即時採取行動，鎖定丈夫股票和房產，最後成功爭取到1000餘萬（約4651萬新台幣）財產！

温州一名李姓女子，2010年6月經人介紹認識陳男，同年11月辦理了結婚登記手續。不料幾個月後，她的電子信箱突然收到陌生女人姚女的婚紗照，身邊男人竟是自己的丈夫！

陳男表示與該名女子是「露水情緣」，李女相信了，兩人還在2012年1月生下兒子。不料2015年，李女竟從公公手機裡發現2個小孩的照片，這才發現丈夫一直欺騙自己，不但持續和姚女交往，甚至還生下2個孩子！

李女死心決定離婚，請律師打官司。不料一查，丈夫存款竟只剩12400元。幸好經律師提醒，李女想起丈夫有購買股票的習慣，立即向法庭申請調查令，調取丈夫持股情況及所有股票交易明細，最終鎖定了丈夫名下的一支股票，市值233.63萬。

此外律師還查出陳某涉及重婚罪，法院審理期間，雙方達成民事和解，男方要付李女撫養費300萬、共同財產等對價現金300萬以及損害賠償200萬。此外，陳某母親名下價值200餘萬的房子，過戶給了李女兒子。總計律師為李女爭取到了1000餘萬的財產。

(中時電子報)