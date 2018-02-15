過年送伴手禮怕踩雷 網推最不顧人怨10大禮盒

2018年02月15日 09:00 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

新春過節送喜氣，家家戶戶除了包紅包，春節拜年少不了互贈禮盒。不過，每年送禮送到沒梗了？又擔心隨便送怕踩雷？不妨來看看近來網路最具討論度的有哪些禮盒？還有國內外旅客又在夯哪些台灣伴手禮？讓你不顧人怨又做足面子！

外籍旅客、台人喜好大不同！「不二緻果真芋頭」有著新鮮芋頭製成的細緻芋泥口感，帶給消費者前所未有的真食感，每月銷售量至少1萬2千個。（圖／微風提供）

根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統整出網友精選珍貴禮盒10大排名，以養生保養系列禮盒人氣最夯，像是人蔘、燕窩、雞精等，適合贈送長輩、或生活繁忙操累的親友。

第1名上榜的是「桂格養氣人蔘」，依序為「葡萄王靈芝」、「蜜露珂那膠原蛋白」、「老行家燕窩」、「白蘭氏雞精」、「正官庄人蔘」、「莊記鱻采烏魚子」、「老協珍熬雞精」、「娘家滴雞精」、「禧元堂燕窩」。

國內消費者伴手禮購買率前3名竟都是蛋糕類，且國人重視健康的飲食習慣改變，想吃點甜食不再挑選油膩的糕點類，而是選擇新鮮、天然、健康甜而不膩的西式蛋糕。（圖／微風提供）

台灣眾多品牌進軍乾拌麵市場，「阿舍食堂府城乾麵禮盒」每月銷量近1,700組，成為外國人最愛的在地味。（圖／微風提供）

若是考慮送禮自用的合適伴手禮，每日進出站超出上百萬次的微風台北車站，日前也公布國人必BUY熱賣商品，以及外國旅客經典首選台灣味。

國內消費者購買率最高前3名都是蛋糕類，每月銷售數量破萬份，儼然成為新趨勢。熱銷第1名的「Uncle Tetsu's Bake徹思叔叔原味輕乳酪起司蛋糕」，每月最少售出2萬個；第2名是「不二緻果真芋頭蛋糕」，帶有新鮮芋頭製成的細緻口感；第3名則是「阿默蛋糕荷蘭貴族手工蛋糕」；依序還有「一之軒原味牛軋糖餅」、「小林煎餅招牌瓦煎燒」。

而對於外國旅客，最具濃厚台灣味的伴手禮當然是鳳梨酥，且保存期限夠長、至少可以放15天到30天，人氣上榜有「維格餅家鳳梨酥」、「玉珍齋鳳凰酥」、「阿舍食堂府城乾麵禮盒」、「太陽堂老店傳統太陽餅」，以及「阮的肉乾爆漿牛肉干」，傳統伴手禮每月銷量都超過千盒，可見經典道地的台灣味，還是最對外國旅客的味。

(中時電子報)