一次玩遍祕境！連假遊台灣 北中南包車路線攻略

新北桃源谷青青草原。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

每到連假總是興奮地想馬上出門旅遊，但卻又常常困擾於交通不便、開車奔波疲憊？其實這幾年來出現了台灣包車旅遊的新型態玩法，不只不用自己規劃行程，更不用一直看地圖找路，選擇包車旅遊讓旅人更能輕鬆、安心玩。

台灣包車旅遊提供的不只是交通的便利性，還有各式主題行程可選擇，針對個人需求還可以貼心客製來做行前規劃，讓你只要帶上一卡皮箱就能出門，這也是現在許多人選擇包車旅遊的理由之一。

新北九份茶旅。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

◎北部包車玩法－短距離不怕塞車

連假出遊最害怕的就是遇到塞車，這時候不妨可以選擇短距離包車，減少在路上的時間，或是選擇比較少人的秘境景點，讓包車旅遊能夠發揮最大的效益。

北部包車玩法1：石碇秘境千島湖×深坑老街

雪隧開通之後，不少台北的旅人都往宜蘭跑，越來越少經過台九線，但其實這裡擁有不少山林秘境，像是有「台灣小千島」之稱的石碇千島湖，層層疊疊的山巒與湖水與八卦茶田相呼應，形成這般夢幻的千島湖風景，小編以前都沒想過這樣的景色居然不用出國就看得到！

逛完秘境後肚子應該也餓了，順路回到深坑老街，先來去尋找必吃美食吧～深坑美食有豆腐、肉粽、芋頭等等，其中最知名的就是深坑豆腐，它最大的特色就是多為純手工，並遵循古法「鹽滷法」製作，再加以木炭、火爐燒烤，不只外表焦亮酥脆，配上蔥花拌料吃起來更香味四溢。

推薦玩法：新北石碇千島湖→永安神龜島→坪林觀魚步道→深坑老街

北部包車玩法2：桃源谷×舊草嶺單車行

聽過貢寮、福隆也去過北海岸，但是你一定很少注意到，這裡在東北角居然有青青草原、還可以騎單車的絕美隧道！ 桃源谷是一片可以媲美、甚至勝過陽明山擎天崗的綠地，不但不用人擠人搭公車上山，就能同時飽覽太平洋、龜山島山海交會美景。

而舊草嶺隧道則是北台灣最知名的單車道之一，夏天享受微風拂來、冬天感受芒草浪花，享受連假出遊閑靜的自在時刻。 中午別忘了去吃一下季節限定貢寮鮑便當，一路從台北玩到宜蘭！

推薦玩法：桃源谷青青草原→舊草嶺隧道→三貂角燈塔→礁溪湯圍溝溫泉

北部包車玩法3：清水地熱×玉蘭茶園

說到宜蘭，你還只想得到傳藝中心和泡湯嗎？ 其實宜蘭豐富的地熱資源不只能泡湯，更能讓一家大小都體驗DIY煮食的樂趣，其中最好玩好吃的就是煮蛋、煮玉米、煮地瓜這三種食材，光是看著裊裊白煙下漸漸熟成的地熱煮食秀，就覺得很療癒！

除了三星蔥之外，宜蘭還有知名的在地「玉蘭茶」，站在玉蘭茶園的觀景台享受沿山坡層層環繞的茶田翠綠景觀，配上一壺好茶，享受這難得的寧靜，誰說連假出遊到哪都是人擠人？

推薦玩法：清水地熱→長埤湖環湖風景步道→玉蘭茶園→梅花湖風景區

北部包車玩法4：黃金山城×九份茶旅

雖然九份知名度很高，但一直以來，搭乘大眾運輸交通工具上山都是件頗耗時間與心力的事情，加上如果只逛一條老街就要趕車下山，其實很難完整了解到整個九份的山城文化。

因此小編推薦大家如果大老遠跑到九份，一定要連同附近的自然、人文景點都一起玩遍，感受因礦砂而呈現金黃色的磅礡瀑布，體驗採礦、滔金。逛完老街後，走出喧鬧的人群巷弄，品一口九份的茶，帶走屬於你的九份回憶。

推薦玩法：金瓜石黃金瀑布→黃金博物館→九份老街→九份茶館

苗栗烏嘎彥竹林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

◎西部包車玩法－親子生態深度遊

西半部可以說是連假出遊中最容易塞車的路段，到底該怎麼避開人潮，又能玩到好玩的景點？今天就讓小編拿出口袋裡的私房景點，來幫大家安排一日遊吧！

西部包車玩法1：烏嘎彥竹林×神仙谷

首先是日本京都最美竹林路……不對，是苗栗的烏嘎彥竹林隧道，因為這裡翠綠高聳的竹林形成天然隧道，所以被稱之為是「台版京都嵐山竹林小徑」，不但是和少女拍照打卡，更適合爸爸媽媽一起遛小孩。

至於神仙谷則是國片《賽德克巴萊》的拍攝場景之一，這裡早期是泰雅族祖靈棲息的地方，再加上峽谷與瀑布的川流聲，更讓這裡增添不少神秘氣息。

以上這兩個景點都是最近在IG上頗為熱門，但交通稍嫌不便的苗栗景點，因此小編推薦如果要在苗栗包車旅遊，又剛好很喜歡竹林山水的旅人，一定要拜訪以上這兩個景點！

四草綠色隧道品味「台灣亞馬遜」。（達志影像／shutterstock提供）

推薦玩法：烏嘎彥竹林隧道→神仙谷→季節限定－賞桃／賞櫻／賞桐花

西部包車玩法2：四草綠色隧道×鹽田夕照

不要說小編每次介紹台南都在說吃的，這一次要推薦給大家的是頗具生態教育性質的「台版迷你亞馬遜」－四草綠色隧道，搭船順著河道緩緩穿過隧道，你會感受到一種被森林懷抱的感覺，眼前的綠不是電腦裡高飽和度的人工綠，而是一種很舒服、放鬆的色調，耳邊聽到的是鳥類與樹林交織出來的聲響，彷彿可以讓人忘卻所有煩惱。

這條台南路線其實可以說是「色調之旅」，因為感受完舒服的綠色隧道之後，接下來的鹽田則擁有像白雪一般純淨的顏色，在日落時分還會隨著陽光轉為淡紫色，如果你是喜歡拍照的旅人，那麼這種包車旅遊的玩法應該很適合你！

推薦玩法：安平樹屋→四草綠色隧道→北門水晶教堂→台南鹽田夕照

西部包車玩法3：梅嶺賞梅×一線天秘境

台灣的南部因為溫度較高，所以冬天也不會過於寒冷，但是有一個地方去蕙下起雪來，到底是怎麼一回事呢？ 其實這是因為在台南的梅嶺，每到一月時白梅滿開枝頭，燦爛飽滿的樣子就像是下了片片白雪般夢幻，每年總是吸引許多旅人前往朝聖，當然也少不了在這裡品嚐幾口由醃梅熬煮的「梅子雞」，那才是標準的台南旅遊精神啊！

除了赤崁樓、安平古堡這些耳熟能詳的古蹟之外，曾經拍攝過電影《總鋪師》的台南江家古厝，完整保留了百年以上的土角厝、竹編厝，以及日治時代的紅磚屋、洗石子屋，可以說是一棟非常多元且具特色的古厝聚落，喜歡逛人文建築的話，別忘了去拜訪一下囉。

採梅季節：1~2月季節限定

推薦玩法：梅嶺賞梅→永興吊橋→楠西鄉江家古厝

台東海線秘境。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

台東池上伯朗大道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

◎東部包車玩法－上山下海不用看地圖

東部可以說是最適合包車旅遊的地方，因為這裡的秘境景點往往都沒有大眾運輸交通工具可以抵達，租機車又要騎很久，因此即便是台灣旅人也有不少人會選擇包車旅遊來減輕負擔。

東部包車玩法1：南迴線海灣咖啡香

其中南迴海線更是一條非常熱門的路線，這裡擁有被稱為「台東夏威夷」的華源海灣，碧海×藍天×細柔沙灘的夢幻環境不只適合放鬆一下，更是適合IG打卡的好地方！

當然，全臺灣最美的多良車站、土坂浪漫情人吊橋，也都是南迴線上不可錯過的景點，玩累了就找間咖啡廳坐下，喝杯東部特有的島嶼咖啡，好好享受假期出遊的愉悅氣氛。

推薦玩法：華源海灣→土坂吊橋→島嶼咖啡→南田石海岸

東部包車玩法2：都歷秘境海灘×手作魚丸

如果你覺得台東海線只能看風景，那就大錯特錯啦！因為來到漁獲量相當豐富的成功漁港，一定要體會一下討海人的生活，趕快捲起袖子一起體驗怎麼製作魚丸吧！

接著小編要推薦一個就連在地人都不太知道的秘境－都歷海灘，這裡不只有豐富的自然生態，每當日出時，大海與沙灘會被渲染成一片金黃，那夢幻程度可是一點都不輸澎湖的夢幻沙灘喔！

推薦玩法：成功漁港→三仙台→都歷神秘沙灘→台東黑森林

台東黑森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

◎加碼包車玩法－路線自由搭

如果你是早已決定好要專攻台東，但卻苦於不知怎麼安排比較順的話，包車旅遊就是你最好的小幫手，小編加碼提供「台東包車路線自由搭」的範例，一秒把多個不同主題的台東一日遊行程串起來，讓你可以玩遍整個台東！

說到台東必玩的就是縱谷和海線兩條路線，因此不妨可以選擇鹿野×池上的縱谷之美一日遊，去初鹿牧場看看牛、喝喝最新鮮的牛奶，然後在鹿野高台遠眺花東縱谷，最後走過「翠綠的天堂路」－伯朗大道，聞聞空氣中是否還有金城武的氣息吧（？）

晚上入住民宿享受鄉間風情，隔天就可以繼續往南出發到鸞山，先伸展一下身手採梅子，千萬不要錯過囉！接著走進活的森林博物館，大口大口呼吸芬多精，再到月世界看看有如月球表面般，光禿灰褐的地貌，感受東部大自然的鬼斧神工。

最佳採梅季節：3/20~4/30

看完了縱谷森林，當然也不能錯過東部壯闊的海線風景，畢竟好不容易連假出遊來一趟台東，一定要一次玩透透的阿！尤其小野柳和三仙台都是是台東必去地理指標，另外還有隱藏版景點－恩娜比亞Nnabiya咖啡館，是女神主演電影《神秘家族》的場景之一，讓自己徜徉於都蘭的山與海之間，享受美好的午後吧！

如果怕人多塞車的話，推薦可以跟大家走不同的方向，先完秘境再玩主要景點，最後一天就用經典行程來讓幫連假出遊畫下一個美好句點吧！

三日推薦玩法：初鹿牧場→鹿野高台→伯朗大道→鸞山森林→月世界→小野柳→三仙台→恩娜比亞

點我預定：Day1縱谷之美→住宿推薦：池上莊稼熟了→DAY2 鸞山採梅→住宿推薦：翠安儂風旅→DAY3海線秘境午茶

(中時電子報)