大樂透春節連開6天 怎麼買CP值最高？

2018年02月15日 07:08 中時電子報 黃眉青

趁過年來試試手氣吧！一般大樂透開獎時間為禮拜二、五，過年期間加碼，除夕到初五，連續6天開獎，彩券行老闆建議想試手氣的民眾，這幾天集中火力買大樂透，億萬獎金得主有可能是您！

每逢過年，大樂透在眾多電彩券中買氣最旺，今年台彩除夕到初五，連續6天開獎，並在除夕(2/15)、初一(2/16)，各加開1組10個號碼，中到6個即有機會獲得百萬獎金，成為百萬富翁機會提升相當不少。初二到初五，及初八到初十二共有400組百萬獎金，分8組開完號碼。

一注50元的大樂透，玩法為從01~49任選6個號碼投注，而所謂包牌，意旨選超過6個號碼，可選7~16個。

要怎麼買中獎機會比較高呢?彩券行老闆施竣耀表示，一般建議客人至少買7連碰，做6個號碼的排列組合，每組只要350元，總共7注，或是買累積獎金更快的8連碰，1組1400元。

除夕至初五，大樂透連開6天，快來試試手氣。(報系資料照)

老闆另外建議49號全餐包牌，讓電腦自行幫您選擇，1到49號全都包含其中，中獎號碼散佈在9注裡面，這樣的小全餐，一組450元。您也可以選擇綜合買，7連碰+49號小全餐+200元電腦選，總共1000元，用比平常多的錢加碼，中獎機率大大增加。

一般大樂透選12號碼連碰，至少得花46200元，因此一些客人花700元選擇「聰明包牌法」，利用軟體包牌選12個號碼，12個號碼中5個號碼，有機會獲得5星獎，獎金上萬元，最少也會中2000元，穩賺不賠，可說是最省錢、經濟實惠的包牌法。

(中時電子報)