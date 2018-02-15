有機會成千萬富翁！ 2000元刮刮樂總中獎率近8成

台灣彩券每年都會發行春節期間限定彩券、刮刮樂，增加購買人氣。(圖/本報資料照片)

友善列印
中時電子報
今年台彩還推出了「2000萬開運發財金」刮刮樂，總中獎率77.83％。(圖/呂承哲翻攝)

每到農曆春節前夕，不少民眾會拿剛領到的年終獎金、紅包，到彩券行試試手氣，看有沒有機會中大獎。彩券行老闆施竣耀表示，每到過年，還是屬刮刮樂最受民眾青睞購買，今年台彩還推出了「2000萬開運發財金」刮刮樂，總中獎率77.83％，讓民眾都有機會成為千萬富翁。

據台彩官網顯示，今年的「2000萬開運發財金」刮刮樂，1本15張賣3萬元，分別有3個2000萬元頭獎、3001百萬元二獎、3600個10萬元獎項、30600個3萬元獎項等，共計發行近450萬張。

施竣耀指出，不少民眾一次會直接買1本新的碰碰運氣，根據經驗指出，大約每8本當中，就會有1本中3萬元以上的大獎。施竣耀還透露，前幾天就有一對年輕夫妻，買了1本刮刮樂來碰運氣，結果前面幾張全部「摃龜」，不是賠了一半，就是剛好回本，正當心灰意冷之際，在倒數第二張中了3萬元，心想終於將1本刮刮樂贏到回本，刮著最後一張時，發現自己竟然中了10萬元大獎！讓他們笑得樂開懷。

施竣耀表示，其實這款刮刮樂差不多能贏回4至6成的成本就差不多了，能夠贏到3萬元以上大獎真的要靠運氣。因此，也建議民眾在購買刮刮樂試手氣時，需注意資金是否足夠，以免小賭怡情，大賭傷身。

(中時電子報)

大樂透春節連開6天 怎麼買CP值最… 刮刮樂該怎麼選？ 達人告訴你如…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。