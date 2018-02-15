有機會成千萬富翁！ 2000元刮刮樂總中獎率近8成

2018年02月15日 18:01 中時電子報 呂承哲

今年台彩還推出了「2000萬開運發財金」刮刮樂，總中獎率77.83％。(圖/呂承哲翻攝)

每到農曆春節前夕，不少民眾會拿剛領到的年終獎金、紅包，到彩券行試試手氣，看有沒有機會中大獎。彩券行老闆施竣耀表示，每到過年，還是屬刮刮樂最受民眾青睞購買，今年台彩還推出了「2000萬開運發財金」刮刮樂，總中獎率77.83％，讓民眾都有機會成為千萬富翁。

據台彩官網顯示，今年的「2000萬開運發財金」刮刮樂，1本15張賣3萬元，分別有3個2000萬元頭獎、3001百萬元二獎、3600個10萬元獎項、30600個3萬元獎項等，共計發行近450萬張。

施竣耀指出，不少民眾一次會直接買1本新的碰碰運氣，根據經驗指出，大約每8本當中，就會有1本中3萬元以上的大獎。施竣耀還透露，前幾天就有一對年輕夫妻，買了1本刮刮樂來碰運氣，結果前面幾張全部「摃龜」，不是賠了一半，就是剛好回本，正當心灰意冷之際，在倒數第二張中了3萬元，心想終於將1本刮刮樂贏到回本，刮著最後一張時，發現自己竟然中了10萬元大獎！讓他們笑得樂開懷。

施竣耀表示，其實這款刮刮樂差不多能贏回4至6成的成本就差不多了，能夠贏到3萬元以上大獎真的要靠運氣。因此，也建議民眾在購買刮刮樂試手氣時，需注意資金是否足夠，以免小賭怡情，大賭傷身。

(中時電子報)