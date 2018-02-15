胡瓜當年口中的彩券達人「施公」 換跑道後成「彩券績優商」

記者出身的施竣耀，換跑道後成「彩卷投注站績優商」。（圖：取自施竣耀臉書）

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中時電子報

位在台北市受松山區延壽街的「旺的好施公」彩券投注，老闆施竣耀長的斯斯文文，沒有一點商人的氣息，看不出是位「彩劵達人」，當年電視彩節目主持人胡瓜，對他「報明牌」的專業都叫他聲「施公」，後來轉換跑道，如今成了國內彩券投注站的績優經銷商。

今年52歲的的施竣耀，當過前中時晚報與中國時報記者，「彩券」就是他當時跑的路線之一，跑了幾年下來變成了專家，常上電視節目報作分析，教大家怎麼選「明牌」，胡瓜就這樣稱呼他「施公」。

施竣耀在中時晚報跑了8年新聞，後來中晚收掉，被調至中國時報，「因為日報 晚報的作息不同，覺得生活日夜顛倒，只作一個多月就辭職了。」他說。

施竣耀離開媒體業後，一度不知要作什麼，但友人看上他對彩券的專業，便找他上網路節目「報明牌」，一作就是3年，後覺已走到瓶頸，於是決定轉換跑道，開彩劵投注站。

他表示，因為自己當記者時全省跑過超過500家投注站與宣傳活動，覺得彩券投注站可作，100年7月剛好一位朋友問有沒有興趣，於是決定開彩券投注站。

生平第一次創業，施竣耀非常慎重，請了風水師評估哪裡較適合開店，後來看上人朝眾多的松山；因這條路過去開過6次頭獎，開幕當天想出「頭獎路」作宣傳，果然成功打響第一炮，引起到場彩訪媒體大幅報導。

開了投注站後，他Copy別人的成功經營模式與自己的經驗，在這家投注站，曾經連續兩年成為全國「績優投注站」，成功經營幾年後，於台北市延壽街再開一家店名「旺的好施公投注站」，因無法兼顧兩家店面，松山路第一家店就交還給友人經營，現專營「旺的好施公」新店。

「旺的好施公投注站」比松山路約十坪大許多，內部還設有個人沙發、電腦，「這樣人可以看賽事轉播、久坐、互相討論，然投注的也多，業績也會跟著上來。」施竣耀說。

「旺的好施公」台彩月營業額約200萬，年約2000萬，若加上運彩的7000萬，全年總營業額約1億左右。

(中時電子報)

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