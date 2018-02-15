同期出道不同命！劉嘉玲聞藍潔瑛遭性侵噴淚給線索

2018年02月15日 16:00 中時電子報 蔡曉婷

香港大哥曾志偉先前召開記者會，表情嚴肅正式駁斥是性侵女星藍潔瑛的元凶之一，引發網上正反兩極評論，而回溯2013年藍潔瑛受訪首次承認遇過性侵，另一位香港娛樂大姊大劉嘉玲當時得知後，脫口便說如果要找人幫忙藍潔瑛，「交給曾志偉做，他是高人，其他人進入不了她的世界，只有曾志偉可以」，可見劉嘉玲當時也認證曾志偉的人品。

54歲藍潔瑛曾演出《大話西遊》、《義不容情》，當年她以驚人美貌被譽為「靚絕五台山」，豈料她1994年後便淡出演藝圈，還被爆料是因遭遇強暴，導致她之後心理障礙，最後含鬱引退，多年後她再被拍到已頭髮灰白，整個人憔悴不少，2013年她出面接受港媒專訪，才親口證實曾遭2位影壇大哥性侵，之後便走上自殘之路，全因自己覺得不再乾淨，第一次是被強姦，第二次則是和喜歡的男孩子發生。

劉嘉玲如今與梁朝偉婚姻幸福。（圖／中時資料照片）

相較於藍潔瑛命運多舛，52歲劉嘉玲如今仍活耀於演藝圈，最受關注的事是1990年4月25日她曾遭4名大漢強行擄走，消失2小時，2008年她接受《南方都市報》專訪，才首度親訴當時是因拒絕一位大哥找她拍戲才被報復，而梁朝偉見到她第一時間只抱著她問「沒事吧」，內心則冒出電影《阿飛正傳》那句台詞：「你們是什麼男人來的？有槍你指著我好了」，兩人結婚10年，感情愈久彌堅。

2013年藍潔瑛承認曾遭性侵，媒體當時詢問劉嘉玲看法，她聽聞記者描述後忍不住雙眼泛淚光，透露兩人以前是同期訓練班出道，藍潔瑛當時表現突出，是班上的優等生，對此十分心疼，也說多年前打電話給藍潔瑛，只知道她身體不好，後來兩人就沒再聯繫，呼籲眾人可以多幫幫她，點名找曾志偉幫忙，「其他人進入不了她的世界，只有曾志偉可以」，並讚曾志偉是「高人」，對他的人品與人緣極度信任。

(中時電子報)