專訪／姚謙手下最年輕新人 她太會唱受封「小李玟」

2018年02月15日 12:00 中時電子報 吳品瑤

還記得她嗎？千禧年華語樂壇掀起一股美少女風潮，不只是年輕，甚至可以說是年幼，像是卓文萱、丁文琪、Makiyo等，都是那個時期出道的青春勢力，其中，同時擁有乾淨高亢嗓音與深厚演唱實力的陳予新，是這股潮流中的「老么」，她在2000年參加「MTV新聲鬥陣賽」第二屆歌唱比賽，該賽事前一屆的參賽者大名鼎鼎，就是蔡依林跟江美琪，因為這場比賽，陳予新被知名音樂人兼維京音樂老闆姚謙發掘簽下，直呼她有股天生的明星特質，當年她才14歲，是姚謙唱片生涯及維京音樂史上簽過最年輕的歌手。

談到陳予新的歌手人生，只能用「光輝、顛簸又幸運」來形容，她14歲簽約隨之進錄音室製作唱片，15歲正式出道，成了林憶蓮、蕭亞軒的師妹，出道初始即因嗓音和外貌受到關注，甚至被拿來跟超級天后李玟相比，封她是「小COCO」，同時她早讀一年進了華岡藝校，正巧跟卓文萱是同班同學，只不過陳予新只當了3個月的閃亮女高中生，即因忙碌的工作行程而休學，她不僅接連推出兩張唱片，同時還因活潑的個性而受邀嘗試主持工作，甚至演出偶像劇《月光森林》，然在演藝事業發展正盛之際，家人決定移民美國，一方面也希望她能至少拿到大學學歷，陳予新如今受訪坦言，當時真的沒什麼掙扎不掙扎，因為年紀太小，經紀公司跟自己都是尊重父母的決定，笑說事後聽了不少人說「當年好可惜」之類的話，她也只能安慰自己聽聽就好，不要想過去。

陳予新曾跟吳克群、牛奶簽約，成為女團儲備成員。(陳予新提供)

而2008年完成大學學業的陳予新，陪伴姊姊參加當年超夯的《超級星光大道》選秀節目LA海選，結果真心想成為節目選手的姊姊沒上，但跟著上去試唱的她反倒當場收到製作單位的機票，於是飛回台灣參賽，一路挺到10強，沒想到命運的抉擇再度降臨，她為了取得美國公民權棄賽返美，半年後才又回到台灣，而演藝事業，雖然很快有了經紀人，幫她安排主持行腳節目，然已經成年的陳予新如今懂得思索自己到底想要什麼樣的未來，深知出外景能勝任但始終不是自己的夢想，因次再次恢復自由身，重返前經紀人姚謙的懷抱，只是這時的姚謙職涯目標已不在流行唱片圈，2013年時陳予新對未來感到茫然，忍不住在25歲生日時落淚萌生想回美國的想法，沒想到幸運天使再度向她伸出手，她的狀況被當年一起比賽並出道走紅的吳克群及其合夥人「Energy」成員牛奶得知，簽下她作為女團儲備成員。

一度頓失目標的陳予新，所幸繼續練舞，為準備公演轉移注意力，才撐過艱難的日子。(陳予新提供)

經過半年訓練、測試，陳予新順利成為該女團的正式出道成員之一，沒想到她曾經出道的背景造成了一些矛盾，其他成員不是覺得她該以前輩身分指導其他人，否則就是覺得她有光環理所當然該做得好，因此讓陳予新格外辛苦，最終又因為操作上的不順遂，女團最終沒能出道，她又成了自由身，雖中途在許慧欣的介紹下簽給了經紀人小刀，然工作安排不易導致她沒有正常收入，跟小刀僅合作一年即解約，當時的她再度陷入不知何去何從又經濟狀況亮紅燈的情況，這時她的出生地澳門幫了她一把，擁有澳門國籍的陳予新拿到累績多年的當地公民補助，得以稍微轉移注意力，一邊在大知樹排練場學舞累積能力，有了準備舞蹈公演這個重心，加上被姐姐傳福音因而受洗成為基督徒，宗教的力量給予她很大的支持，讓陳予新撐過這段艱難的歲月，如今的她是米樂士娛樂旗下藝人，她說雖然公司不大，但老闆很願意相挺她的歌手夢，2017年是陳予新真正重新出發的一年，她為韓劇《奶酪陷阱》演唱台版片尾曲〈Say Cheese〉，又為韓劇《上流愛情》演唱台版片尾曲〈無痛分手〉，現在的她，仍舊懷抱夢想，蓄勢待發…

(中時電子報)