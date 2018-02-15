正統派美女 AV玉女掌門人本田岬根本「北海道恩賜」

2018年02月15日 18:00 中時電子報 吳品瑤

是說大家有沒有過一種經驗，就是聽最新最潮的歌固然很跟得上時代，但卻時常回味千禧年以前的歌壇，總覺得90年代的歌實在感人好聽、經典到不行，同理，Aver們胃口被養刁，謎片圈大多時候愛推符合當代美感的暗黑女神，但久久來一次「經典款」，找「正統派美女」下海拍愛情動作片，反倒吸睛，北海道出身的女優本田岬，正是謎片圈的復古風「玉女掌門人」。

2012年的某一天，素有「第一偶像製造廠」的超級片商，一改推陳出新的作風，低調宣布新人女優本田岬出道，宣傳文案上寫著這可是一枚難得一見、擁有80年代玉女偶像那般端正秀麗外型的女孩，直呼本田岬有著「正統派美女的系譜」，連宣傳手法都超「復古經典」，一改慣常推出「新菜」時的大鳴大放，反倒神神秘秘相當低調矜持，頗有80年代的風範，也讓人對本田岬更加好奇，片商這步棋走得成功，Aver們果真起了興趣，本田岬靠著優秀的顏值與特殊的風格，首部作品就拿下亮眼的成績，這第一步走得穩定紮實，打下好基礎。

所以本田岬的「本體」到底CP值如何呢？看看她的外表，還真猶如片商說的，她不是那種新時代明星級網紅臉，略高的顴骨配上尖尖的下巴，上頭有著一雙水潤杏桃眼以及飽滿的粉色厚實唇瓣，膚色則相當白皙，第一眼雖沒有驚為天人，但卻相當典雅耐看，而神奇的是，她的身材呈現強烈反差，纖瘦的身形上頭帶著飽滿渾圓的爆乳，倒是很符合AV界的主流價值觀，好身材被封為「教科書等級」，東家對她的形容還真沒有浮誇，本田岬確實是「北之大地的贈禮」，這點在她的床技上再度得到驗證，外表走玉女風的她，不但玩什麼花樣都恰到好處，最大的優點是表情生動，這點可是很多人氣暗黑女神學都學不來的，有多精彩？自己親眼看最準啦！

姓名：本田岬

日文：本田岬

拼音： Honda Misaki

出生地：日本北海道

身高：160cm

三圍：33 - 22 - 33 F罩杯

出道年份：2012

演出作品：

「汗だくな生徒に発情してフル勃起チ○ポを射精させちゃうムレタイツ女教師 本田岬」

「人妻の妊娠危険日ばかりを狙う顔の見えないレ×プ魔 本田岬」

「毎日10発中出しするまで終わらない粘着オヤジと濃厚SEX 本田岬」

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(中時電子報)