《時來運轉》過新年賺現金 買運彩的7大好處

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理

台灣運彩接手第二屆運動彩券發行4年多來，年年銷售成長，去年一整年331億元，足足是第一屆年平均136億元的2倍多，究竟是什麼動因，讓這麼多的人都來買運彩？趁著過新年大家口袋麥克麥克，台灣運彩分析出買運彩「利己」、「利人」的7大核心價值，大家一起來買運彩、看比賽、更精彩！

運彩「利己」、「利人」的核心價值。(圖/台灣運彩提供)

台灣運彩經營團隊在2014年正式接手營運前，內部就不斷地腦力激盪 (Brainstorming)問自己：「給我一個買運彩的理由」，後來得出了買運彩的2個核心價值，一個是「利己」：「買運彩 看比賽 更精彩」；另一個是「利人」：「買運彩 助體育 增光彩」。

首先是「利己」，無論是比賽前(Pre-Match)或是比賽進行中(Live)，只要買張運彩，整個比賽過程觀看起來就會更刺激、更有感，就好像是買爆米花跟可樂進電影院一樣，可以讓看電影變得更享受，朋友同事間也可以透過買運彩互猜輸贏隊伍，享受同樂時光，比賽結果如果又符合自己所買的內容，那種眼光精準、判斷正確、中獎、贏的感覺，會讓你深深喜歡上運彩投注，這個核心價值台灣運彩就把它文字化，用淺顯易懂的9個字「買運彩 看比賽 更精彩」呈現在每一個投注站的圓型招牌、形象背板、各種文宣海報以及公司官網上，希望大家都能夠一起來享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

接著就是「利人」，因為每買100元運彩就有10元挹注到「國家運動發展基金」，供政府做為「振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才」之用，想要幫助國家振興體育、培養更多台灣之光的朋友們，「買運彩 助體育」，是一個不錯的贊助方式，不用擔心金額太小不好意思贊助，也不用擔心找不到地方受理贊助，每買100元就有10元自動挹注到國家基金，4年2個月下來，在大家對運彩的支持下，已積沙成塔累積挹注「國家運動發展基金」120億元，這個核心價值正是「買運彩 助體育 增光彩」，希望大家呼朋引伴、共襄盛舉，一起來「買運彩 助體育 增光彩」。

(中時電子報)

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