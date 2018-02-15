吃年菜有門道 「長年菜」千萬別咬斷

2018年02月15日 15:00 中時電子報 周鎮宇

南部「長年菜」則為使用帶根菠菜。(達志影像/shutterstock)

除夕夜圍爐吃飯是春節期間的重要習俗，桌上的年菜種類也分別代表著不同意義，除了大家常見的吃魚要剩下能夠「年年有餘」，或者吃雞與台語諧音「起家」相同，可以帶來家庭興旺，其中「長年菜」種類則是南北大不同，但都有著不能咬斷，能夠讓長命百歲的傳統。

「長年菜」在許多人家中的年夜飯都是必吃食物，家中長輩也會提醒千萬要一口吃，不能咬斷分兩口，因為這樣年壽才能「長長久久」帶給大家長命百歲的意義。

不過「長年菜」南北部其實大不同，北部大多已芥菜(刈菜)為主，有煮不爛的特性，需要整葉食用，味道帶點苦澀味，不少人不喜歡吃，多年都在最討厭年菜排名排行前頭。

而南部的「長年菜」則是菠菜，並且會選擇帶根的菠菜，煮食方式以川燙為主，吃時不能咬斷，在連橫的《台灣通史》也曾紀錄：「菠薐……台南謂之長年菜，以度歲須食之也。」代表著南部長年以菠菜當作「長年菜」的傳統，吃時可以代表新年長一歲的意義。

年菜多有雞肉料理，代表「起家」的意義。(資料照 圖／姚舜攝)

其它年菜中，常見的魚肉、雞肉都有不同意義，閩南語中「雞」與「家」同音，所以有著「起家」的意義，可以帶來家庭興旺，討吉利的意思的概念，魚則是唯一不能吃完的年菜，代表「年年有餘」。

除夕圍爐火鍋，裏頭加入貢丸、魚丸等都富含著，全家團圓的意義。(達志影像/shutterstock)

大多年菜意義都取為諧音，包含韭菜，代表著長長久久，年糕有著年年高升的特殊意義，而圍爐火鍋加上貢丸、魚丸等，也都有著團圓的涵義，盼能在新的一年為家中所有人都帶來祝福。

(中時電子報)