專訪(上)／BL劇《深藍與月光》爆紅 陳彥名「男男纏綿」不怕被掰彎

2018年02月15日 10:00 中時電子報 蘇士亨

演出BL劇《深藍與月光》打開知名度的演員陳彥名，2月舉辦粉絲見面會，門票一開賣就秒殺，堪稱新生代最火紅男星，對他的第一印象，是在Instagram上，臉上永遠掛著招牌笑容的陽光男孩，採訪當天約在咖啡廳，卻見他表情略帶憂鬱，反而像是《深藍與月光》中飾演的「蘇海青」站在眼前，一番寒暄之後，他一句「我準備好可以採訪了」，接著回贈我們一個招牌笑容，沒錯，他就是有著座右銘「愛笑的人運氣不會變差」的陳彥名。

有著廣大粉絲支持，更有著「全民男友」的封號，很難想像他才出道一年多，聊到進入演藝圈的過程，他表示先是老闆從Instagram私訊他，詢問有否意願踏入演藝圈，最初還以為是「詐騙集團」，但在老闆鍥而不捨的遊說，加上《紅樓夢》該作品得過優良劇本及輔導金，才決定放手一搏勇闖星河，但一連演出兩部同志話題的作品，家人是否頗有微詞?他表示雖生長在傳統家庭，但家人相當尊重他的意見，唯一不斷叮嚀的就是牢記家訓，「不能碰毒、不能學壞」。

有著「招牌笑容」的陳彥名，是粉絲對他的第一印象。(圖/蘇士亨攝)

近期拍攝兩部作品《紅樓夢》、《深藍與月光》，劇情中與男演員皆有激情裸露的對手戲，是否讓交過四任女友的他有心理障礙?陳彥名表示當下只求將工作做好，沒有時間想太多細節，他舉例像初期上表演課時，被導演點名與演員金象接吻，當下也就直接就親了，至於拍攝過程有否起「生理反應」?他表示連拍微電影《把星星都點亮》，與女主角有床戲都沒反應了，與男演員更不可能，這讓記者好奇是否「那兒話」有問題?陳彥名立刻大笑直呼「沒有障礙，很正常」，對於接連演出同志角色，會否戲路就此受限?他表示不擔心反倒認為是外界對他演技的肯定，更透露除了想挑戰弱勢角色，也想一圓兒時夢想扮演「拳擊手」，未來若能選擇合作對象?除了想與大陸演員姜文尬戲之外，也希望在蔡依林MV尬上一角。

陳彥名演出《深藍與月光》後，發現自己與劇中飾演的蘇海清一角，性格上相當雷同。(圖/蘇士亨攝)

談到演出《深藍與月光》蘇海青一角，是否需要花時間去揣摩?又或者蘇海清就是投射出現實中的自己?陳彥名表示始終不是很了解自己，直到演出《深藍與月光》蘇海青一角，才發現彼此都有想太多、矛盾的個性，尤其感情遇到抉擇時，都會選擇閃躲不敢面對，但有別於蘇海青陷入兩難局面，會在彼此感情放更深前離去，此外「愛面子」的個性也如出一轍，相當在意外界世俗眼光，卻也促使自己有挑戰極限的動力，試著「撞破」各道關卡，被問到會否挑戰演戲以外的領域，像是與偶像JJ看齊嘗試作詞作曲?他表示有「自知之明」，未來不排除試試看。

(中時電子報)