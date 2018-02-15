港媒評蔡英文手腕 遠遠比不上金正恩

2018年02月15日 16:00 中時電子報 王家禕

2018平昌冬季奧運，成就了南北韓破冰的契機，雙方於開幕式共舉半島旗幟入場，成了全場焦點。相對而言，蔡英文仍然囿限於兩岸僵局，港媒認為，蔡英文的手腕，比不上南北韓，比不上金正恩和文在寅。

根據《中評社》社評指出，此前，美國總統川普與北韓最高領導人金正恩，才在隔空對嗆；如今，朝鮮半島情勢已然轉向，走往和平。這引發了美國高度焦慮，釋出各種破壞性言論。

然而，美韓目標不同。美國擔憂北韓擁核威脅，目標在於終結金氏王朝；南韓則是從血緣出發的民族利益為重，目標在南北韓和解。

美國不樂見南北韓統一，既擔心擁核的北韓勢力會繼續壯大，威脅美國；而且，美國也無法再利用南韓。美國在南韓部署的薩德戰區高空防禦系統（THAAD），不僅是針對北韓核武，更是衝著中國而來。然，一旦兩韓和解，情勢丕變，美國將重傷。

據報導，如此看來，無論金正恩或文在寅在處理雙邊關係，因應美國介入的手腕，都比蔡英文高出許多。金正恩雖叫戰頻頻，卻能急踩剎車，拋出橄欖枝，讓北韓獲得正向發展。

美國對台海兩岸及對朝鮮半島有著類似的策略，為了自身利益，不願其統一，也不敢支持台灣獨立。但，南北韓決定走自己的路，蔡政府卻選擇繼續當美國棋子、當日本的棋子。南北韓領導人和蔡英文最大的不同是──南北韓都走出了被美國操控的局面，蔡政府卻單押美國。兩岸僵局，只會讓台灣全民受害。

(中時電子報)