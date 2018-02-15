港媒評蔡英文手腕 遠遠比不上金正恩

總統蔡英文。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

2018平昌冬季奧運，成就了南北韓破冰的契機，雙方於開幕式共舉半島旗幟入場，成了全場焦點。相對而言，蔡英文仍然囿限於兩岸僵局，港媒認為，蔡英文的手腕，比不上南北韓，比不上金正恩和文在寅。

根據《中評社》社評指出，此前，美國總統川普與北韓最高領導人金正恩，才在隔空對嗆；如今，朝鮮半島情勢已然轉向，走往和平。這引發了美國高度焦慮，釋出各種破壞性言論。

然而，美韓目標不同。美國擔憂北韓擁核威脅，目標在於終結金氏王朝；南韓則是從血緣出發的民族利益為重，目標在南北韓和解。

美國不樂見南北韓統一，既擔心擁核的北韓勢力會繼續壯大，威脅美國；而且，美國也無法再利用南韓。美國在南韓部署的薩德戰區高空防禦系統（THAAD），不僅是針對北韓核武，更是衝著中國而來。然，一旦兩韓和解，情勢丕變，美國將重傷。

據報導，如此看來，無論金正恩或文在寅在處理雙邊關係，因應美國介入的手腕，都比蔡英文高出許多。金正恩雖叫戰頻頻，卻能急踩剎車，拋出橄欖枝，讓北韓獲得正向發展。

美國對台海兩岸及對朝鮮半島有著類似的策略，為了自身利益，不願其統一，也不敢支持台灣獨立。但，南北韓決定走自己的路，蔡政府卻選擇繼續當美國棋子、當日本的棋子。南北韓領導人和蔡英文最大的不同是──南北韓都走出了被美國操控的局面，蔡政府卻單押美國。兩岸僵局，只會讓台灣全民受害。

(中時電子報)

文章來源：中評社

給你3分鐘想想柯文哲政績是什麼… 馬英九3個「神預言」 點出蔡政府…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。