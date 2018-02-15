兩岸壓歲錢地圖出爐 猜猜什麼地區最大方？

2018年02月15日 14:00 中時電子報 黃以謙

2018農曆新年到來，小孩子最開心的就是領紅包了，但是每個地方行情不同，可以說是幾家歡樂幾家愁。最新的「壓歲錢地圖」指出，福建莆田市最大方，平均收到紅包達人民幣12000元（約合新台幣55200元）。

大陸「挖財記帳理財網」調查出最新的兩岸壓歲錢行情，並依行情差異分成八個等級如下：

第一等是福建，平均收到紅包為人民幣3500元（約合新台幣16100元）。

第二等是浙江，平均收到紅包為人民幣3100元（約合新台幣14260元）。

第三等有北京，平均收到紅包為人民幣2900元（約合新台幣13340元）；上海，平均收到紅包為人民幣1600元（約合新台幣7360元）。

第四等為天津、江蘇，平均收到紅包為人民幣1000元（約合新台幣4600元）；河北、山東、安徽、湖南、四川，平均收到紅包為人民幣800元（約合新台幣3680元）。

第五等有香港，平均收到紅包為港幣1000元（約合新台幣3230元）；台灣，平均收到紅包為新台幣3000元；澳門，平均紅包為港幣700元（約合新台幣2600元）；黑龍江、吉林、遼寧、江西、重慶、寧夏、新疆，平均收到紅包為人民幣500元（約合新台幣2300元）。

第六等有河南、湖北、陝西、甘肅、海南，平均收到紅包為人民幣400元（約合新台幣1840元）。

第七等有廣西、貴州、山西、青海、西藏、內蒙古，平均收到紅包為人民幣300元（約合新台幣1380元）。

第八等是廣東，平均收到紅包只有人民幣50元（約合新台幣230元），就連該省最富裕的城市深圳，也只平均收到紅包人民幣200元（約合新台幣920元）。

(中時電子報)