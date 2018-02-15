兩岸壓歲錢地圖出爐 猜猜什麼地區最大方？

「壓歲錢地圖」依行情差異分成八個等級。(挖財記帳理財網)

友善列印
中時電子報

2018農曆新年到來，小孩子最開心的就是領紅包了，但是每個地方行情不同，可以說是幾家歡樂幾家愁。最新的「壓歲錢地圖」指出，福建莆田市最大方，平均收到紅包達人民幣12000元（約合新台幣55200元）。

大陸「挖財記帳理財網」調查出最新的兩岸壓歲錢行情，並依行情差異分成八個等級如下：

第一等是福建，平均收到紅包為人民幣3500元（約合新台幣16100元）。

第二等是浙江，平均收到紅包為人民幣3100元（約合新台幣14260元）。

第三等有北京，平均收到紅包為人民幣2900元（約合新台幣13340元）；上海，平均收到紅包為人民幣1600元（約合新台幣7360元）。

第四等為天津、江蘇，平均收到紅包為人民幣1000元（約合新台幣4600元）；河北、山東、安徽、湖南、四川，平均收到紅包為人民幣800元（約合新台幣3680元）。

第五等有香港，平均收到紅包為港幣1000元（約合新台幣3230元）；台灣，平均收到紅包為新台幣3000元；澳門，平均紅包為港幣700元（約合新台幣2600元）；黑龍江、吉林、遼寧、江西、重慶、寧夏、新疆，平均收到紅包為人民幣500元（約合新台幣2300元）。

第六等有河南、湖北、陝西、甘肅、海南，平均收到紅包為人民幣400元（約合新台幣1840元）。

第七等有廣西、貴州、山西、青海、西藏、內蒙古，平均收到紅包為人民幣300元（約合新台幣1380元）。

第八等是廣東，平均收到紅包只有人民幣50元（約合新台幣230元），就連該省最富裕的城市深圳，也只平均收到紅包人民幣200元（約合新台幣920元）。

(中時電子報)

當年28歲翁帆為何嫁82歲楊振寧？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。