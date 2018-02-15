絕美古裝劇持續圈粉！2018必追陸劇不可不看

2018年02月15日 17:01 中時電子報 黃詩淳

過年連假如果不想到外面人擠人，在家追劇也是一大享受，近年不讓韓劇專美於前，也有不少優質陸劇，去年《三生三世十里桃花》、《那年花開月正圓》、《致我們單純的小美好》等播出後，橫掃兩岸三地，今年又有許多讓人期待的夯劇將上映，人氣演員持續圈粉，喜歡陸劇朋友絕對不能錯過。

迪麗熱巴與周渝民的高顏值組合備受期待。(圖／翻攝自微博)

《烈火如歌》

《烈火如歌》改編自明曉溪的同名小說，由周渝民、迪麗熱巴主演，將於3月1日首播，雖然兩人相差11歲，但周渝民凍齡，俊男美女搭配無違和，日前釋出先導預告，迪麗熱巴不僅甜蜜獻吻，還被背後環抱、壁咚，更有一場「被咬耳朵」調情的戲，養眼畫面引爆網友熱議。

林依晨睽違4年重返小螢幕。(圖／翻攝自微博)

《老男孩》

林依晨睽違4年重返小螢幕，和大陸實力演員劉燁合作《老男孩》，遠赴澳洲取景，她飾演一名「海歸派」麻辣老師，個性正義又莽撞，但對孩子善良溫柔，某天發現班上一位學生家遭巨變，成了無家可歸孤兒，費盡心力幫他找到親生父親，才發現對方是不久前和她大吵一架的冤家機長，二人從針鋒相對轉為愛的火花，預告看起來非常有電影感，讓網友非常期待，預計3月上映。

《武動乾坤》由楊洋、張天愛、吳尊主演。(圖／翻攝自微博)

《武動乾坤》

《武動乾坤》由楊洋、張天愛、王麗坤、吳尊主演，是古裝奇幻劇，楊洋因演《微微一笑很傾城》爆紅，這次擺脫花美男，變身除魔英雄，劇中許多武打戲，挑戰很大，雖然剛開拍傳出替身爭議，加上他耳朵受傷，整個全是囊腫，中途停拍2個月，但男女主角高顏值，加上有因《爸爸去哪兒5》人氣翻漲的吳尊，仍讓粉絲相當期待，預計暑假上檔。

楊冪與阮經天的首度合作引起話題。(圖／翻攝自微博)

《扶搖》

《扶搖》由楊冪和阮經天首度合作，以架空的五洲大陸為故事舞台，雖然兩人的組合，讓人跌破眼鏡，不過去年《三生三世十里桃花》，大家對她和趙又廷組合剛開始也不看好，不過隨著劇播出後，二人成為劇迷最喜歡的CP，也讓期待看到她和阮經天之間會有怎樣的火花。

陳喬恩時隔多年再次挑戰古裝劇。(圖／翻攝自微博)

《獨孤皇后》

《獨孤皇后》描述隋朝開國皇帝隋文帝的皇后獨孤伽羅，如何輔佐夫君上位，開創盛世，夫妻倆攜手經歷風雨仍相當恩愛，成為中國古代帝王後宮一夫一妻制先鋒，由陳喬恩和陳曉主演，這是她時隔多年再次挑戰古裝劇，雖然日前因酒駕被捕，風波不斷，但仍受到不少劇迷期待。

鹿晗和關曉彤因合作《甜蜜暴擊》進而交往。(圖／翻攝自微博)

《甜蜜暴擊》

熱血格鬥劇《甜蜜暴擊》，以體校正則學院為背景，描述因格鬥競技而結緣的年輕人們，共同成長的青春勵志故事，由台灣金牌製作團隊柯宜勤監製，柯翰辰執導，另外更讓人驚喜的是，戲還未上映，男女主角鹿晗、關曉彤就大方承認戀愛消息，讓觀眾相當期待，小倆口在劇中會擦出怎樣的火花。

范冰冰絕美古裝令人再次驚艷。(圖／翻攝自微博)

《巴清傳》

由范冰冰主演的古裝劇《巴清傳》，斥資人民幣5億元（約台幣23億元）拍攝，背景發生戰國末年，描述中國第一位女商人、寡婦巴清的傳奇一生，預告播出後，范冰冰遭剝衣、強吻，還有衝擊性的床戲，更有秦朝的各種酷刑鏡頭，未播出就引起熱議，但本來預計1月播出，卻被秦朝歷史愛好者舉報，胡亂竄改歷史、戲服神似日本和服，導致延期上映，播出時間遲未公布。

《半生緣》再次翻拍，找來劉嘉玲參與。(圖／翻攝自微博)

《半生緣》

《半生緣》是著名作家張愛玲經典作品，曾被改編成舞台劇、電影及電視劇，尤以2003年林心如版本最受歡迎，男女主角曲折的半生虐戀動人，劇組14年後再次翻拍，找來鄭元暢、蔣欣、劉嘉玲主演，雖然蔣欣外型及氣質被質疑和柔弱角色性格不符，而鄭元暢也表示自己會詮釋有別於原著，較為「天真瀾漫」的角色，仍備受外界期待。

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》由趙麗穎、馮紹峰主演。(圖／翻攝自微博)

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》

《知否？知否？應是綠肥紅瘦》由趙麗穎、馮紹峰主演，趙麗穎飾演從小貌美卻命運坎坷的姑娘，因母親遭人陷害去世，為了報仇雪恨而自立自強，並在過程中結識寧遠侯府二公子顧廷燁的戀愛故事，趙麗穎因演出《花千骨》、《楚喬傳》，成為一線女演員，演技受到肯定，因此她主演的劇令人充滿期待。

《談判官》現正熱播，人氣和討論度極高。(圖／翻攝自微博)

《談判官》

楊冪和黃子韜主演的新劇《談判官》2月4日已上映，現正在大陸熱播中，楊冪扮演女強人，是個談判專家，做事嚴謹，卻邂逅黃子韜扮演的富二代談判新手，向來有原則生活被打亂，還和他上演姐弟戀，歡喜冤家的相處模式，讓觀眾看了都甜滋滋，播出後獲得好評，網路討論度極高，是春節檔電視劇話題度最高的。

《櫃中美人》是周渝民首部古裝劇。(圖／翻攝自微博)

《櫃中美人》

《櫃中美人》是一部改編水合小說《胭脂醉》的古裝宮廷玄幻劇，2月8日首播，是周渝民首部古裝劇，他在劇中扮演唐文宗李涵，周旋在2個小狐仙之間，擁有君王智謀又深情，黃袍加身英氣逼人，尤其一雙濃眉略帶憂鬱表情，更是電翻網友，加上人狐戀、宮廷戀的題材，播出後話題不斷。

(中時電子報)