給海底撈1星負評 女客理由超瞎：服務生是內地人 笑容太猥褻

2018年02月15日 00:14 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

一名甘姓女顧客因「服務生是內地人，笑容太猥褻」而給了一星負評，慘遭網友砲轟 (圖／翻攝自靠北奧客)

張姓男友出面護航，但隨即也被圍剿 (圖／翻攝自靠北奧客)

張姓男友說到最後惱羞，還嗆網友出來講，隨即神隱 (圖／翻攝自靠北奧客)

四川海底撈進軍台灣後，廣受民眾歡迎。但一名女顧客吃過後到臉書給了一星負評，理由竟然是「講話聽起來像內地人，笑容很猥褻超反胃」，事後該則評論被轉至「靠北奧客」後，慘遭網友砲轟「有夠丟臉」。

一名甘姓女顧客本月初在海底撈火鍋的臉書上給了一星評價，指出第一次吃海底撈，環境氣氛都不錯，「但有個穿襯衫長胖胖的，講話聽起來應該是內地人，實在不喜歡他的服務態度」，接著又說「反應肉都黏住夾不起來，還破掉了，要求換一盤，他是有換給我啦，也笑笑的，但笑容很猥褻，讓我超反胃，請他換盤肉像我在找麻煩欠他錢，希望貴公司找好一點的主管」。

PO文被轉到「靠北奧客」後，網友清一色猛轟甘女，「沒看過如此缺德的評論」、「不笑說臉臭，笑了說猥褻，他X到底想怎樣」、「吃海底撈？妳只適合去水溝撈東西吃」、「說要猥褻妳，怎麼不看看自己長什麼樣子」。之後甘女的張姓男友則是跑出來護航「一堆鍵盤手只看表面，要不要全都來密我講經過」，但卻絕口不提經過，最後只留下「我朋友在那上班受到不公平待遇被弄走，我就是看不慣，這就是我做事的方式」，還嗆網友「出來講」，但再度被網友嗆翻，隨後神隱不再回覆。

(中時電子報)