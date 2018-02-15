美太平洋司令：持續與中國大陸合作但也準備必要的對抗

美國太平洋司令哈里斯表示，美中軍事對話可降低風險，美國會維持與中國合作，但也在必要時準備與之對抗( 江靜玲攝)

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中時
駐美特派/

美國海軍「東亞通」、日裔美籍太平洋司令哈里斯上將（Admiral Harry Harris）今天表示，中國正使用經濟和政治力量，以符合自己利益的方式重整印太區域秩序，且很快就可在各領域挑戰美國。美中軍事對話可降低風險，美國會維持與中國合作，但也在必要時準備與之對抗。

美國聯邦眾院軍事委員會14日就美國在「印度 - 亞洲 - 太平洋地區的軍事態勢和安全挑戰」舉行聽證會。哈里斯做證時表示，美國在印亞太區域內面對最大的挑戰之一是美國的勢力被推出在這個區域外。

他表示，北韓是在最近記憶中面對最嚴峻的挑戰，北韓的目標現在已對準美國本土和關島，平壤的核武能力現已接近口頭和實際間。他強調，無人尋求與北韓發生戰爭，但美國和其盟友必須做好與北韓應戰的充份準備。

立場鷹派的哈利里繼而把矛頭指向中國，指出中國正使用政經力量，重整符合自己利益的印太區域秩序，並持續在東海和南海的侵略性行徑，包括違反海牙國際法庭2016年對南海海域的制裁，使用策略和戰略從事軍事建設，範圍幾乎含蓋每個領域。哈里斯指出，中國的武器技術很快就可在各領域內挑戰美國，包括導彈系統、發展第5 代戰機、海軍建軍、人造智慧和軍事現代化。

哈里斯進一步表示，中國不僅在印太區域內，並具有清楚的全球野心，就如同中國國家主席習近平在19大時所說的中國要成為全球領袖，打造世界第一級軍隊。哈里斯說，中國的企圖一目了然，他關切的是中國不只在印太區域破壞國際規則，在中亞、非洲和歐洲亦然。

哈里斯指出，中美持續軍事對話可增進了解，降低風險；美國會維持與中國合作，但也準備在必要時對抗中國。

61歲的哈里斯服務海軍39年，太平洋司令任期今年將屆滿，美國總統川普已提名他為美國駐澳洲大使，哈里斯對中國在該地區的軍事擴張一直持直言不諱的批評態度。

(中時)

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