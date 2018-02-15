馬英九3個「神預言」 點出蔡政府現今3困境

2018年02月15日 02:54 中時電子報 黃麗蓉 、中國時報記者／ 方濬哲 、中國時報記者／

前總統馬英九近來除了春聯很夯，野生馬英九也曾出現在酸菜白肉鍋餐廳，大受歡迎。資深媒體人黃暐瀚直指，還馬英九公道者，必蔡英文！他還點出當年馬英九3個「神預言」：兩岸關係、自由貿易以及能源危機，也正是蔡政府現今面臨的3大難題：兩岸冰凍、年輕人起薪太低頻頻西進、火力發電與空汙！

「ㄟ！那是馬總統耶～！」黃暐瀚表示，隱藏在台北復興北路的小巷子裡，有家酸菜白肉鍋餐廳，眼尖的客人竟發現店裡來了一位貴客！「我的天啊，他好帥，我要跟他照相！」頓時，店裡出現了拍照人龍。

黃暐瀚回想2年前，他寫了一篇「最好的文告」一文，他看了馬前總統的元旦文告後，細數馬8年來的點點滴滴，當時距總統大選還有10幾天，或許是因為馬前總統內心早有定見，特別對「繼任者」，誠懇提出「三個提醒」；兩岸關係、自由貿易以及能源危機」。當時馬前總統人氣低迷，網路、輿論把他罵到臭頭：「都要走了，你管別人怎麼做？」，連那年的「總統春聯」都乏人問津。

黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》論壇指出，馬前總統提出「三個提醒」「兩岸關係、自由貿易以及能源危機」終究沒有被聽進耳裡。2年過去了，回頭再看這「三個提醒」，對照眼前的「兩岸冰凍」、「年輕人起薪太低頻頻西進」、「火力發電與空汙」，那時馬英九念茲在茲的，不正恰好是蔡政府焦頭爛額的難題？還馬英九公道者，必蔡英文！

他指出，不知從何時開始，台灣民眾被「選舉」給寵壞，總以為「選票在手、江山我有」，透過選舉，台灣人民霸氣的選出自己鍾愛的候選人，但也同時對自己曾經選過的政客們異常苛刻。馬英九當總統時，把他當成了晉惠帝，以為他「不知民間疾苦」，等到他卸任2年之後，才發現馬英九擇善固執，或許更像是「先天下之憂而憂」的范仲淹。馬英九被低估了，他擔任總統8年，所做、所說幾乎都無法被「善意解讀」，事倍功半。

黃暐瀚說，如今小英總統也遇上當年馬英九的難題，動輒得咎，身心俱疲。有一天，等蔡英文下台之後，台灣人民也將發現，小英其實沒有現在想的這麼爛。到時，還蔡英文公道者，將另有其人。

(中時電子報)