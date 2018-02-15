悲喜交加震撼彈！回顧2017韓流大事

2018年02月15日 19:00 中時電子報 施品瑜

迎接2018春節的到來，回頭看2017韓國娛樂圈發生不少大事，有喜有悲，不管是男神、女神結婚，或是人氣女團面臨成員變動等，尤其年末金柱赫與鐘鉉相繼離世，令粉絲無法接受，心情經歷高低起伏。

鐘鉉去年12月中輕生離世。（圖／翻攝自SHINee官方臉書）

去年韓娛圈最讓人震驚的，莫過於SHINee成員鐘鉉因飽受憂鬱症所苦，於12月中選擇自殺離開這世界，得年27歲，讓親友、粉絲陷入悲慟之中，完全想不到10天前才開完演唱會、平常是開心果的他內心竟承受了這麼大的痛苦。而SHINee其他4名成員雖難忍悲痛，一度暫停所有活動，但仍決定遵守和粉絲、鐘鉉的約定，將按照原計畫舉行日巡演唱會，想呈現給粉絲「鐘鉉一起在舞台」的感覺。

金柱赫2017年10月底因車禍意外身亡。（圖／達志影像）

演員金柱赫去年10月底在首爾發生嚴重車禍，緊急送醫後仍傷重不治身亡，享年45歲，突如其來的死訊讓大家悲痛不已，期間一度傳出他疑似因心肌梗塞導致車禍，但驗屍結果顯示他先前並未受到藥物或酒精影響，確認主因為頭部重挫致死，為了調查其發生車禍的原因，南韓警方花費近3個月時間調查，但仍得到「車輛無異常」的結果，無從得知為何他生前車輛會突然加速，車禍原因成謎。

宋仲基、宋慧喬跳過認愛，直接宣布婚訊。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

因拍《太陽的後裔》結緣的宋仲基、宋慧喬，去年6月閃電公開婚訊，兩人跳過認愛，直接拋出粉紅炸彈，讓眾人又驚又喜。宋宋婚後則不時被捕獲甜蜜約會的畫面，更多次傳出女方身材變豐腴，疑似有孕，但傳聞事後都不攻自破，雖然宋仲基曾說婚後不會急著當爸，但可有大批粉絲都很期待「小宋宋」的誕生。

Rain和金泰希、Eric和羅惠美、太陽和閔孝琳去年也都傳出喜訊。（圖／達志影像；翻攝自韓網）

除了宋宋之外，2017年也有不少隊韓星侶傳出好消息，像是天王Rain和金泰希愛情長跑5年，終於在去年初步入禮堂，更於10底迎來寶貝女兒的出生，讓大家相當好奇小公主的長相；而神話隊長Eric（文晸赫）去年2月認愛小12歲女星羅惠美後，僅隔一個月，就宣布將在7月結婚，成為神話裡首位人夫；BIGBANG成員太陽則在去年底宣布和閔孝琳的喜訊，2人婚禮於今年2月低調舉行，受到不少粉絲祝福。

金宇彬罹患鼻咽癌，現暫停所有演藝工作。（圖／中時資料照）

演員金宇彬去年5月確診罹患鼻咽癌，隨後全面停工專心抗癌，讓粉絲相當擔心，治療期間女友申敏兒不離不棄陪在他身邊，雖然一度傳出兩人疑似分手，但就有記者跳出來幫他們澄清，表示兩人感情沒有異狀，很珍惜這段緣份。而金宇彬的復原狀況不錯，之前公司曾說他有機會在2018年下半年回歸，但至今並未有確定日期，「如果要回歸了，金宇彬本人會親自傳達」。

T.O.P去年6月爆出吸毒，掀起熱議。（圖／達志影像）

BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）去年入伍近4個月後，6月爆出4度呼麻遭逮，震驚韓娛圈，事情曝光後，T.O.P還一度服用精神安定劑過量失去意識，最終遭求刑有期徒刑10個月、緩刑2年，並罰款韓幣1.2萬元（約台幣319元），而現在T.O.P轉以「替代役」身分完成剩下500多天的兵役。

Gary宣布閃婚後，11月又宣布當爸了！（圖／中時資料照；翻攝自IG）

Gary 2016年底無預警退出韓綜《Running Man》後，去年4月突然宣布閃婚圈外女友，更在婚訊公開後，刪光所有IG貼文，在螢光幕前消失近兩個月，未料過了7個月後，他又突然宣告當爸，進展快速讓大家又驚又喜。雖然Gary對老婆身分極為保密，但他現在不時會曬出與兒子的合照，洋溢滿滿幸福。

少女時代剩5人。（圖／翻攝自少女時代臉書）

韓流女帝「少女時代」出道10年，去年10月卻驚傳蒂芬妮、秀英、徐玄不與SM娛樂續約，消息隨後被證實，但經紀公司也強調少時不會解散，雖然日後全員要在舞台上合體較不容易，但她們私下感情仍很好，上月底8人再度合體，還以招牌口號「現在是少女時代」打招呼，讓粉絲感動淚崩。

T-ara拆夥。（圖／中時資料照）

而出道8年的「T-ara」，去年先是昭妍、寶藍確定不和MBK娛樂續約，年底時，其他成員也決定不再續約，但經紀公司強調T-ARA並非解散，孝敏也向粉絲喊話「成員們以後不管在何時何地都會在一起」、「過一段時間會帶著好消息來找大家」，讓歌迷相當期待她們的下一步動作。

miss A解散。（圖／中時資料照）

在2010年出道的「miss A」，唱跳實力備受肯定，但她們於去年底宣布正式解散，讓不少人直呼可惜，事實上，miss A已經1年多沒發行過團體作品，故解散消息一出，許多粉絲都覺得不意外，但仍感嘆逃不過7年魔咒。

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