到龜吼漁夫市集辦年貨！海鮮禮盒有望抱回家

2018年02月15日 03:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

放假囉！春節來北海岸，品尚鮮海鮮，還有機會得好禮！還在猶豫過年要到哪裡辦年貨嗎？龜吼漁夫市集為歡慶遊客人數突破兩百萬大關及新春雙囍，特別準備市值5,000元海鮮禮盒，要送給第200萬名進場的幸運民眾!年前到龜吼漁夫市集採買尚青海產，就有機會把禮盒抱回家，讓年夜飯有魚(餘)又旺福！

熟食區屋頂換新裝，享用美食不怕濕答答

龜吼漁夫市集位在龜吼漁港旁邊，自103年起開幕營運邁入第5年，場內共有42家攤商，許多攤商是由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以新北特產「萬里蟹」聞名，是民眾到北海岸遊玩時不可錯過的美食景點。

為了提供民眾更優質的用餐環境，新北市政府農業局輔導市集營運廠商「新方海產批發實業有限公司」及攤商，在年前將熟食區屋頂全面換新，並加強遮雨及照明設施，讓民眾可以舒適享用豐盛美食，不怕寒風冷雨來掃興。

漁夫市集慶雙囍，到市集辦年貨碰運氣，把海鮮禮盒帶回家！

隨著新北市政府推廣萬里蟹品牌以來，龜吼漁夫市集已成為北海岸熱門觀光景點。自裝設人流計數系統以來，每月平均約有10萬人次進場，旺季時每月更可達20萬名，預計過年前後就會突破200萬人次!為迎接第200萬名民眾進場，特別準備本港捕獲的龍蝦、萬里蟹及赤鯮等新鮮魚獲，要送給幸運民眾為年夜飯加菜！

沒拿到大獎的民眾也不要失望，漁夫市集春節期間主打新北特產萬里蟹及貢寮鮑，以及白鯧、石斑、黑毛、軟絲及透抽等各式當季漁獲，絕對讓年夜飯更澎湃豐盛、年年有魚(餘)!漁夫市集今(107)年春節僅除夕當天(2月15日)提早於中午12點休市，初一即恢復正常營業(營業時間：10:30至17:30)，歡迎民眾趁春節闔家光臨。

農業局長李玟表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味！

龜吼漁夫市集周邊停車場。（新北市漁業處提供）

此外，漁夫市集就位於維納斯海岸旁，並設有觀景平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，欣賞萬里區特有的美麗海岸線，亦可前往「萬里蟹主題公園」或「野柳地質公園」郊遊踏青，或是到野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安，歡迎民眾闔家來龜吼漁夫市集慶新春。

(中時電子報)