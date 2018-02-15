MLB》大谷翔平春訓報到就揮棒 70名媒體爭睹二刀流（有影）

2018年02月15日 04:32 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

日本「二刀流」大谷翔平15日正式現身天使春訓營，就引發騷動，共有約70名媒體記者湧入亞歷桑納坦佩市的狄亞布洛球場，爭先報導這位投打雙修的超級新人。

「我從來沒有在這裡見過這麼多的媒體，」天使左投史卡格斯（Tyler Skaggs）說：「這真的很不一樣，但與此同時，也會替球季帶來多一點的興奮感。」

約70名媒體湧入天使春訓基地，爭睹大谷翔平丰采。（美聯社）

天使對於媒體湧入也有準備，總教練索西亞（Mike Scioscia）甚至還上到右外野看台，用麥克風回答記者的問題。

「他（大谷）今天的訓練時間會比大多數投手長一些，不過沒有任何練習是他以前沒做過的，」索西亞說：「他會準備好的。」

大谷當然會比其他投手忙碌，除了和翻譯傳接球暖身，大谷還做了打擊練習。15日畢竟只是春訓投捕報到，在野手還沒報到的情況下，動用打擊區的情況還真是罕見，也顯示大谷的獨特之處。

天使今天才正式開訓，但大谷從月初就在亞歷桑納進行訓練，並且開始認識新隊友，包括右投修麥克（Matt Shoemaker）在內，已有多人對大谷留下深刻印象。

「他非常驚人，」修麥克說：「牛棚練投，你看到他的球速有多麼快，接著又看他在打擊練習毫不費力的揮棒，打到的球卻是以瘋狂的速度飛出去，真是令人興奮啊！」

(中時電子報)