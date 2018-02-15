當年28歲翁帆為何嫁82歲楊振寧？ 網友爆重要關鍵

2018年02月15日 04:46 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

楊振寧(中)與第一任妻子杜致禮(右)、第二任妻子翁帆(左)昔時相見，留下珍貴的畫面。(取自鳳凰網)

當年28歲翁帆為何嫁82歲的諾貝爾得主楊振寧？翁帆當時年輕貌美、又受過高等教育，會願意嫁給年齡足以做自己爺爺的人？網友爆重要關鍵，指翁帆嫁給楊振寧，是當時離婚、沒有工作的她最好的選擇！她能擺脫當時所有的困境，也能改變自己的命運，從一個沒事業、沒婚姻的人，變成受人尊敬的楊夫人。

網友金知在「知乎」網站指出，楊振寧愛上翁帆，是很自然的，畢竟誰都愛紅顏，尤其當紅顏願意跟自己在一起時，很少人會拒絕。而事實上，翁帆嫁給楊振寧時，她的狀態並不是未婚，而是失婚。28歲的翁帆離婚，沒有工作、遠離職場數年，如此的人生狀態，或許會讓她茫然失措。

在那個年代，人們對離婚女人仍有歧視，想找個合適的人再婚非常難。假如想對男方的教育水準、收入狀況都有所要求，恐怕就只能爺孫戀。一個雖然年齡比較大，但無論是社會地位及財富都相當可觀的男人願意娶她，對她來說，是不是有點像溺水的人抓住一塊浮木？

該網友還爆料說，很多人以為，是楊振寧在恢復單身後主動聯絡翁帆，並向她求愛。事實上，是翁帆主動聯絡楊振寧。翁帆2004年2月曾寄了一封信到紐約大學石溪分校給楊振寧，但楊振寧當時人在香港，這封信輾轉到了香港。楊收到信後，打電話給翁帆，邀請她到香港中文大學見面。之後幾個月，楊振寧與翁帆有了密切聯絡，逐漸熟識。

網友說，估計翁帆那時未必想那麼多。她失婚後，選擇重回校園，攻讀研究所。有八卦傳出，其實她給很多自己曾經見過的名人寫信（她讀書的時候，受校方指派，接待過很多知名學者），想尋求一些幫助。收信者中，有一部分人跟她恢復了通信，其中包括楊振寧。

楊振寧原配夫人杜致禮2003年10月因病去世後，楊過了一段辛苦的時光。楊振寧曾說他怕一個老年人的孤獨，因此他和翁帆經過一段時間交往後，培養起了感情，便決定結婚。而翁帆嫁給楊振寧後，不但不會再有「失婚女人」的壓力，同時也解決了困境。翁帆後來在清華大學建築學院攻讀博士學位。該網友認為，翁帆會選擇繼續深造，肯定跟楊振寧有很大關係，有了這樣的學術身分，將來她無論是教書、還是做研究，都很容易在社會上立足。

(中時電子報)