美佛州高中槍擊案17死數十傷 舊生槍手被捕

2018年02月15日 04:53 中時電子報 陳舒秦 、 蔡萱

佛州校園槍擊案已有17人死亡，受傷人數介於20至50人之間。(圖/美聯社)

美佛羅里達州高中發生槍擊案 17死數十傷

(08:50更新)在場的目擊者表示，槍手克魯茲在行兇後，還打算混入慌亂的學生人群逃走，但被識破，最後遭警方逮捕。

(08:30更新)警方表示，槍手於下午2時許放學時段闖入校門，手持AR-15半自動步槍、戴著面罩行兇，造成17人死亡，12人死於學校建築物內、2人死於學校外面、1人死於街上以及2人死於醫院。

目前槍手克魯茲已經被警方逮捕，警方也從他身上搜出行兇用的AR-15自動步以及多本雜誌。

槍手被警方逮捕。(圖/路透)

學生被警方指導進行疏散。(圖/美聯社)

該校的數學老師加德（Jim Gard）在事發當下將6名學生鎖在他的辦公室，直到警方趕到現場。他也透露，教職員去年曾收到通告，校方已禁止當時還是在校生的克魯茲在校園範圍攜帶任何背包。克魯茲去年曾恐嚇多名學生，早已被學校視為危險人物。

(8:00更新)美國佛羅里達州一間高中周三（14日）發生槍擊事件，死亡人數從2人增至17人，受傷人數17人。犯案槍手為19歲的克魯茲（Nicolas Cruz），他去年遭校方退學。警方表示，槍手為19歲的克魯茲（Nikolaus Cruz）日前因「紀律問題」而遭到退學，同學更指出，他曾是問題學生，擁有多把槍械。

學校家長在警方在封鎖線外，焦急地等候學生的消息。(圖/美聯社)

(6:30更新)CNN報導，佛州校園槍擊案已有2人死亡，受傷人數介於20至50人之間。兇手是該校校友，美國陸軍初級預備役軍官訓練團其中一員。

美國佛羅里達州珊瑚泉(Coral Springs)的一所高中(Marjory Stoneman Douglas High School)美東時間14日下午傳出槍響警方，已有造成1人死亡，至少20人受傷，警方正在緊急撤離學生，兇手在案發時頭戴黑色帽子、穿着棕色或紫紅色上衣和黑色長褲。

根據警長表示，目前槍手已經被制伏。

(中時電子報)