新北泰山巖參拜祈福後！來秘境花園賞「春意」

2018年02月15日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年春節天氣好！別忘相揪親朋好友走春趣！新北泰山區供奉著「顯應祖師」的頂泰山巖寺廟，平日參拜的香客絡繹不絕，亦是當地百年來的信仰中心。寺廟周邊除了有市府在貴子兒童公園新設立共融遊戲場外，在頂泰山巖後方也有「應化大排生態園區」。年節期間來頂泰山巖拜拜的遊客，不妨可以移步到應化大排生態園區走走，享受花園的瑰麗及溪流的靜謐，讓身心靈更加昇華。

應化大排生態園區位於泰山區應化街的頂泰山巖後方，延著山溪或崎頭步道即可到達。（新北市景觀處提供）

應化大排生態園區位於泰山區應化街的頂泰山巖後方，延著山溪或崎頭步道即可到達。占地達上千平方公尺完善的休憩空間是由明志里陳春祈里長帶領在地志工花費了將近十年的時間，一點一滴慢慢開闢而成。

園區利用倚山高低的地勢規劃有花圃、石階步道、花廊及水池，並栽植有許多鮮麗花木，挾著一旁清溪元素，將魚、水等天然資源共同融入，形成一處幽靜的世外花園。陳里長表示：「感謝市府在園區闢建過程提供花材苗木及協助設置涼亭，目前園區內的花木及設施是由許多志工來共同維護，希望能為來泰山遊玩的旅客留下許多美好的回憶，請遊客除了在遊園時留心盛開的花木外，也能不吝給予我們志工朋友鼓勵。」。

景觀處表示，自市府升格以來已新增闢建467處公園綠地，總計目前本市轄內公園綠地及休憩空間的處數已達979處，市府致力於提供市民良好休憩空間，除了運用公部門有限的資源外，同時也積極接洽能共同營造及維護公共環境的民間團體，泰山應化大排生態園區就是由里長帶領志工完全認養維護的範例，至今已達上百位志工共同參與，維護強度不亞於公部門，足見在地民眾對這片土地的愛護之情。

新春期間到頂泰山巖參拜的遊客除可順路帶小朋友到附近貴子兒童公園適合親子及各年齡層的共融遊戲場遊玩之外，喜歡花木的遊客不妨也可以到該園區打卡拍照，除了享受新年春意的花木綻放外，也給在地用心維護的里長及志工們一個大大讚許，讓這個新春佳節更加暖心。

(中時電子報)