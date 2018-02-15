新春親子何處去？來這看音樂劇、聽童謠、品元宵

2018年02月15日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

跟著爸媽一起來享受有藝術感＋同趣的新春派對吧！新春期間到誠品「行春」吧！誠品生活於2/24信義店、3/3松菸店舉行新春親子派對「作伙。行春 樂遊趣」活動，由如果兒童劇團、YOYO家族帶來精彩演出，現場還有傳承一甲子的「蔡萬興老店」湯圓、童趣造型捏麵人與您共度元宵。

3/24、3/25松菸誠品表演廳也全新製作親子音樂劇二部曲《阿卡的兒歌大冒險II環遊世界篇》，由臺北藝穗節獲獎的A劇團以阿卡貝拉無伴奏人聲，演出英、美、法、日、澳、非洲等多國經典兒歌及創新改編歌曲，邀大小朋友一起環遊世界！

巧妙結合阿卡貝拉和世界經典兒歌，今年《阿卡的兒歌大冒險II環遊世界篇》帶你周遊列國。（誠品提供）

經典兒歌「阿卡貝拉」版創新改編！跟著童謠環遊世界

你知道《兩隻老虎》原來是法國兒歌？而且原曲是講述貪睡「修士」的故事，跟「老虎」一點也沒有關係；已有千年歷史的《倫敦鐵橋垮下來》則描繪中世紀英國工人辛苦建造跨越泰晤士河的倫敦橋，以及英皇時代下的社會環境。原來幼時琅琅上口的兒歌，藏著寓意深遠的歷史故事！

3/24-25登場的《阿卡的兒歌大冒險II環遊世界篇》不僅透過阿卡貝拉無伴奏人聲，賦予各國經典的兒歌全新面貌，更結合戲劇舞蹈、肢體互動等趣味演出型式，讓小朋友了解不同的文化差異，2015、2017年場場爆滿，甚至有不少家長詢問是否推出原聲帶，今年誠品表演廳與A劇團共同製作全新二部曲，開演前一個月售票已逾九成，特別於3/25加場演出，並推出「童心齊唱套票」優惠。

02.24信義店、03.03松菸店｜新春親子派對｜如果兒童劇團將帶來精采演出（誠品提供）

《阿卡的兒歌大冒險II環遊世界篇》加場演出。

巧妙結合阿卡貝拉和世界經典兒歌，今年《阿卡的兒歌大冒險II環遊世界篇》帶你周遊列國。兼具趣味性與啟發性的《阿卡的兒歌大冒險II環遊世界篇》，適合全家大小共賞。新春親子派對 邀如果兒童劇團、YOYO家族一起「童」樂！

除了精彩的親子劇，誠品生活2/24信義店、3/3松菸店舉行「作伙。

行春 樂遊趣」新春親子派對，邀請到「YOYO家族」草莓姊姊帶動唱揭開序幕，還有「如果兒童劇團」、網路紅人「那對夫妻+妮妮」精彩演出。活動現場還有傳承一甲子的湯圓名店「蔡萬興老店」桂釀芝麻湯圓、童趣造型捏麵人體驗，與您共度元宵。

此外，大小朋友都愛的復古童玩如360格大型戳戳樂、立體彈珠台等遊戲，充滿兒時回憶！戳戳樂每戳皆有吉祥話籤詩，還有機會獲得神秘大獎，邀您全家大小一同來𨑨迌！

(中時電子報)